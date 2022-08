Fonseca llegó al Perú para ofrecer dos presentaciones junto a Juanes. El sábado último cantaron en el Jardín de la Cerveza, en Arequipa, y este lunes cantarán en Lima. La relación que une a los artistas colombianos va más allá de una simple amistad. “Es un hermano que me regaló la música”, asegura el intérprete de “Te mando flores”. “Estamos felices de regresar al Perú, han pasado como cuatro años desde la última vez que vinimos, entre pandemia y demás. Esta es la segunda vez que visito Arequipa, me encanta esta ciudad, hemos recorrido el Centro Histórico, hemos comido increíble”, destaca. El Comercio conversó con el colombiano en el backstage del show.

—Como parte de las celebraciones por tus 20 años de carrera musical, lanzaste “Viajante”, un disco que defines “como una radiografía de quién eres ahora y del aprendizaje que te ha dado la música”. ¿Quién eres ahora?

Las diez canciones de ese disco describen exactamente quién soy, en cada canción hay uno de los mundos sonoros que he explorado en estos 20 años, cada una me lleva a un momento de mi carrera, nada fue planeado, se fue dando en el camino. Además, encontré una definición que me encantó: que el viajante se traslada de un lugar a otro siendo él mismo, tal cual es, y yo he sentido que mi respeto amor y compromiso por la música han sido los mismos siempre.

/ Raúl Humeres/ Cortesía para El Comercio

—También vas a sacar un libro en el que contarás tus experiencias como músico e historias de algunas de tus canciones. ¿Será biográfico?

Tiene muchísimo de biográfico porque no solo estoy contando cómo nacieron las canciones sino un poco de mi vida, igual al contar cómo han nacido estas estoy siendo autobiográfico. Está muy bonito, incluye fotos y recuerdos.

—Elegiste solo 10 canciones de las 30 que creaste para este proyecto, ¿fue difícil la selección?

Es difícil empezar a sacar y filtrar canciones que escribiste porque son vivencias muy personales, pero quería que el álbum tuviese las 10 que me gustaban al 100 por ciento, y eso fue lo que hice.

—¿Cómo nació “Te mando flores”, una de las canciones más populares e importantes de tu carrera? ¿Es verdad que está inspirada en tu esposa?

Así es, a Juliana le escribí la canción, fue un momento especial de mi vida, ella estaba viviendo lejos, dejamos de vernos bastante tiempo, es una canción que quiero mucho, me cambió la vida.

—¿Quién es Mariana, la joven que nombras en esa canción?

Mi esposa sabía que esa canción era para ella, pero no quería ponerle su nombre, me parecía demasiado. Fue en el estudio que se me ocurrió Mariana, porque me llego de algún lugar. El mismo nombre agarró vida propia.

—¿Qué representa el tema para tu carrera?

Es un antes y un después, pues mi vida y mi carrera cambiaron.

—¿Qué se viene luego de “Viajante”?

Estamos en Arequipa y el lunes estaremos en Lima, y se viene el Tour Viajante, durante este año y el primer semestre del próximo, además de seguir haciendo música, que es algo que no para.

—Tanto en Arequipa como en Lima vas a compartir escenario con Juanes, a quien te une gran amistad. ¿Cuándo nace esa amistad? ¿En qué momento de tu carrera?

Nos conocemos desde hace muchos años, somos relativamente vecinos porque vivimos cerca (en Miami) y hay un cariño y una amistad pura y sincera. Juanes es un hermano que me ha dado la música. Ha sido muy generoso, desde el principio de mi carrera, siempre es un placer y un lujo compartir escenario con él.

—¿Han habido momentos duros en tu carrera?

Siempre, sobre todo al inicio.

—¿Cómo defines este momento que vives?

Es muy especial, estoy orgulloso de mi carrera, mi familia está bien, hay salud. Tengo ganas de tomarle foto a este momento, me siento agradecido.

Fonseca y Juanes con sus pasaportes arequipeños, en el backstage del Jardín de la Cerveza. / Raúl Humeres/ Cortesía para El Comercio