Tras la muerte de Taylor Hawkins en marzo de 2022, la agrupación Foo Fighters retomará sus actuaciones sobre el escenario este 24 de mayo. Si bien anunciaron que seguirán trabajando en nueva música para su próximo álbum, todavía no han confirmado de forma oficial quien será su nuevo baterista; sin embargo, ya hay algunos nombres en carpeta.

Desde hace varios meses se especuló que el reemplazante en las baquetas sería Rufus Taylor, hijo de la leyenda de Queen Roger Taylor, pero la opción ha sido descartada por el mismo grupo. Ahora, no es el único voceado.

Según reportan medios internacionales, el reemplazante de Taylor Hawkins sería Josh Freese, uno de los bateristas más populares del mundo. Más allá de su carrera como baterista, también es un músico de estudio muy solicitado, con más de 400 discos grabados para diversas agrupaciones.

En su carrera, Josh Freese ha colaborado con agrupaciones como The Vandals, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Weezer, A Perfect Circle, Paramore, Sting, Danny Elfman, Sublime con Rome y The Offspring.

Otro punto que acerca a Freese a Foo Fighters es que es un viejo amigo de Dave Grohl, así como también lo fue Taylow Hawkins. Incluso participó en las presentaciones en homenaje al desaparecido baterista de la banda.

Por si fuera poco, otro gesto que ha generado expectativa en la posible llegada de Josh Freese a Foo Figthers es que el músico ha despejado su agenda para el resto del año y recientemente dejó su lugar en la banda de Danny Elfman y The Offspring, por lo que estaría disponible para una potencial gira mundial.

