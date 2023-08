Francesco Petrozzi, tenor lírico y político peruano, reveló en la última edición de ‘Beto a Saber’ que padece de cáncer desde hace algunos meses. Asimismo, reveló que ya se encuentra en tratamiento.

“Hay que dar lucha y yo voy a luchar por mi salud y mi vida, para poder ser el padre de mi hijo por unos buenos años más. No quiero venderme como que no estoy enfermo, pero estoy enfermo. Me diagnosticaron con cáncer hace unos meses y, gracias a Dios, ya estoy en tratamiento”, expresó en diálogo con Willax.

“Estoy aquí con ustedes gracias a la bondad extrema y a la sapiencia científica de mis médicos que realmente me están dando, no solamente el acompañamiento médico para sobrellevar esto, me están dando el apoyo moral para sobrellevarlo, que es muy difícil. Yo tengo que luchar por esto y puedo tener expectativas de salvarme”, agregó.

El también exministro de Cultura durante la gestión del vacado exmandatario Martín Vizcarra, reveló que no se acuesta pensando en que va a morir. Además, confesó encontrarse “feliz” a pesar de la enfermedad que padece.

“Yo siento que he tenido una vida linda, porque una vida linda significa hacer y vivir de lo que a ti te gusta, y yo puedo decir que lo hice, que es el canto”, aseveró el músico, quien resaltó que le gustaría que lo recuerden como “un tipo simple y amiguero”.