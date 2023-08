“Te creo todo” es mucho más que el segundo sencillo de Francisca Aronsson (Gotemburgo, 2006). “Es como el cierre de la adolescencia”, nos dice. La actriz impulsa con fuerza esta nueva faceta artística que le entusiasma. Y mientras trabaja en sus próximos temas, se imagina en un gran escenario emocionando corazones con su música.

“Inicié este proyecto hace un par de meses. Lo escribí con Chino Sabogal. Habla de la inocencia del amor adolescente, una etapa en la que los sentimientos están a flor de piel. El videoclip tiene una importante logística y una línea narrativa que me permite mostrar también mi lado actoral. Le estoy poniendo muchas ganas. Tengo un manager musical y un plan de lanzamientos de marketing”, asegura la actriz.

“Te creo todo” llega cuatro años después del estreno de “Te gusto”, su trabajo debut. “Mis próximas canciones saldrán más seguido. No pienso esperar tanto. También me gustaría hacer shows, cantar con público”, destaca.

Fructífera carrera

Aronsson Grande tiene 17 años, pero es tan madura y segura de sí misma que parece tener muchos más. Nació en Suecia. Vivió sus primeros años de vida en España y en la selva de Bolivia. Llegó al Perú cuando tenía siete años. A esa edad tuvo su primer encuentro con el teatro infantil. Desde entonces, no dejó de pisar escenarios artísticos, sobre todo durante la adolescencia.

“La adolescencia me marcó en varios sentidos. No fue normal, pero fue hermosa por un montón de charlas y personas inspiradoras que conocí en el camino. Sacrifiqué muchas cosas para llegar a donde estoy. En una etapa tuve problemas como Fran, en la salud, de depresión y ansiedad en pandemia, que me hicieron más fuerte, más decidida y madura. Fue bonita, pero también complicada y dura”, cuenta.

En 2022, luego de participar en el “El internado: las cumbres” (Prime Video) y en la película peruana “Reinas sin corona”, la actriz se sumó al elenco de actores de la tercera entrega de “HIT”, serie española de RTVE. En ese tiempo también recibió la propuesta para actuar en “Travesuras de la niña mala”, serie basada en la novela de Mario Vargas Llosa.

“Lamentablemente como ya estaba en España grabando, no pude aceptar esa propuesta (de VIX+). Me ilusionaba participar porque conocí a Vargas Llosa cuando tenía nueve meses. Fue en un evento humanitario al que mis padres me llevaron. Y hace dos lo entrevisté en la Feria del Libro”, recuerda la actriz.

Mario Vargas Llosa posa con Francisca Aronsson de 9 meses de edad, en España. (Foto: archivo personal de Francisca)

“Hasta ahora he tenido la suerte de participar en propuestas realmente valiosas y de interpretar a personajes retadores, como Jimena en ‘Reinas sin corona”, una adolescente destruida, maltratada psicológicamente y sexualmente. El de HIT también fue un papel complejo. Abi sufría de esquizofrenia. Ponerme en la cabeza y en el cuerpo de una persona con ese problema, no fue fácil. Interpretar a Rita en ‘El internado: Las Cumbres’ fue otro reto, sobre todo por el tema del cabello. Me lo trasquilaron. Cuando salía a la calle, la gente me quedaba viendo. Era un poco vergonzoso”, señala.

Crece ante la adversidad

Por otro lado, Aronsson, quien en 2021 fue nominada a los Kid’s Choice Awards México, recuerda cómo las miradas lascivas de los hombres y los comentarios obscenos, mientras aún se encontraba en la pubertad, afectaron su bienestar psicológico y su vida social.

“Lamentablemente desde los 8 años recibo comentarios de pedófilos en las redes. Cuando era niña me asustaba. No me gustaban, ahora tampoco me gustan, aunque en algún momento los normalicé de tanto verlos. Ya no me afectan porque tengo la madurez y la fuerza para que sea así, pero sé que hay otras mujeres, otras niñas adolescentes, que no tienen esa capacidad”, señala.

“En la pubertad, cuando mi cuerpo sufrió cambios, crecieron mis caderas y mi busto, fue el momento más fuerte de la sexualización. Luego, cuando bajé de peso porque comencé a comer saludable y a hacer ejercicios, dijeron que me había operado. Y no tengo ninguna operación”, sentencia.

Francisca Aronsson. (Foto: Gabriel Torino)

Aunque la música le apasiona, Aronsson asevera que la actuación es su prioridad, y tiene un proyecto interesante en ese rubro. “Es en un nuevo país, para una productora importante. Entre al mundo de arte por la actuación y sigo en ese rubro”, sentencia.