En el videoclip de la más reciente canción de Franz Ferdinand, “Audacious”, el carismático vocalista Alex Kapranos aparece vestido con una chaqueta con imágenes de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hace, pues, un ‘rockstar’ escocés de ascendencia griega luciendo iconografía católica mexicana?

El peculiar sincretismo responde a la muy arraigada conexión entre la agrupación y el público latinoamericano (fenómeno también visto en otras bandas anglo como Interpol, The Hives o The Drums). “Desde un inicio conectamos muy estrechamente con el público de Latinoamérica –dice Kapranos en conversación con El Comercio–. Creo que hay una energía en la banda que parece estar en sintonía con ustedes”.

“A mí siempre me ha fascinado Latinoamérica por su cultura, su música, su riqueza en general. No soy una persona particularmente religiosa, pero hay algo muy inspirador en la imagen de la Virgen de Guadalupe”, añade el músico de 52 años, quien asegura que una pared de su departamento en Londres está decorada con viejos azulejos mexicanos.

Una fascinación que también explica su gusto por la cumbia y la chicha peruana: Los Mirlos, el Grupo Maravilla o el Grupo Celeste se encuentran entre los conjuntos que Kapranos ha escuchado con deleite y mucha atención. “Hay algo en su estilo de tocar la guitarra que es muy diferente al rock and roll hecho en Estados Unidos o Europa –explica–. No quiero sonar demasiado técnico, pero tiene que ver con la elección de patrones melódicos. Y yo siempre estoy en busca de ideas melódicas que me refresquen”.

De hecho, Kapranos asegura que un tema de Franz Ferdinand como “Brief Encounters” toma referencias directas de la cumbia y la chicha. “Pero las escucho esencialmente porque me gustan, me divierten mucho”, dice sobre su predilección por la música tropical peruana.

PASADO Y PRESENTE

Han pasado 20 años desde el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado justamente “Franz Ferdinand”, del cual se desprendieron auténticos ‘hits’ del siglo XXI como “The Dark of the Matinée”, “This Fire”, “Michael” y la ubicua “Take Me Out”, que los catapultó a la fama. Para Kapranos, sin embargo, no ha habido tantos cambios radicales en la banda en estas dos décadas, sino más bien una “lenta evolución”.

“La esencia de lo que somos es exactamente la misma. Quizá solo estamos más enfocados”, dice el músico, quien siempre ha dicho que fundó su banda con la intención de “hacer bailar a las chicas”. “Recuerdo que en esa época, los años del ‘post rock’, iba a conciertos con mi novia de entonces y solo veíamos a tipos parados sobre su sitio, balanceándose de atrás para adelante. ¡Era tan aburrido! Por eso quería hacer lo puesto. Música que también pudiera ser desafiante intelectualmente, pero a la vez divertida. Y esa idea se mantiene”.

Pese a lo dicho, Franz Ferdinand sí ha experimentado algunos cambios subrayables, como la inclusión desde hace unos años de una mujer en la batería: Audrey Tait. “Cuando empezamos a buscar percusionista, queríamos encontrar al mejor de todo Escocia –cuenta Kapranos–. No pensábamos si sería hombre o mujer, solo queríamos que sea lo mejor. Y resultó que la mejor era una mujer, Audrey”.

“Pero es cierto que, con el tiempo, tener a una mujer en la banda te hacer percatarte mucho más de las dificultades que ellas enfrentan en la música, y en el mundo en general”, admite el cantautor y guitarrista. “Creo que ha habido un cambio en la percepción de las mujeres, ya no solo como musas o consumidoras, sino como artistas en sí mismas. Eso me lleva a casos como el de Rodin, cuya amante Camille Claudel fue una artista grandiosa, pero terminó confinada en un manicomio; o el de la hermana de Mozart, Marianne, que era igual de talentosa que él, pero no tuvo las mismas oportunidades porque su padre creía que debía quedarse en casa y llevar una vida doméstica. Desde luego, hoy se han superado muchas de esas cosas, pero todavía hay prejuicios que deben ser atendidos”.





CON SABOR PERUANO

El 10 de enero del 2025 es la fecha agendada para el lanzamiento del nuevo álbum de Franz Ferdinand –el sexto de su discografía–, “The Human Fear”. Una placa, según Kapranos, que explorará los diferentes miedos que puede experimentar el ser humano: desde el temor a estar recluido, hasta el de terminar una larga relación.

Dos meses antes de poder escuchar el disco en su totalidad, la banda pasará por Lima por tercera vez, en un concierto en el que seguramente presentará más de un adelanto del esperado nuevo álbum. Quienes ya los han visto anteriormente sabrán la implacable energía que Kapranos y compañía despliegan sobre el escenario; los que aún no los han visto, tengan por seguro que es una experiencia que no querrán perderse.

Mientras tanto, Kapranos alista maletas para su regreso al Perú dejando espacio libre para las papas y ollucos que irá a buscar durante su paso por nuestro país. “Es increíble todo lo que puedes encontrar en los mercados –dice este inesperado fanático de los tubérculos locales–. Me encanta visitar mercados porque congregan miles de años de historia y cultura en un solo lugar. Así que, como la última vez, me llevaré algunas papas a Escocia para plantarlas en casa”.