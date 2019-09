Freddie Mercury, el hombre detrás del mito, según el tecladista de Queen

Su nombre no es conocido por el gran público pero su trayectoria es fascinante: Spike Edney, The Duke, es el tecladista de Queen desde su época de oro y ha tocado con figuras como Bon Jovi, los Stones, Eric Clapton, Joe Cocker y muchos más. En la actualidad, está de gira con Queen+Adam Lambert y goza del arrollador éxito que la nueva formación de la legendaria banda está teniendo a partir del estreno de la película sobre la vida de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody".

►Freddie Mercury: nuevo video de "Love Me Like There's No Tomorrow", lucha contra el sida

►Freddie Mercury: el eterno rey habría cumplido hoy 73 años

En diálogo con la revista Rolling Stone, el tecladista habló de todo y sorprendió con sus declaraciones sobre el verdadero Freddie Mercury, aquel que conocían pocos. El hombre detrás del mito.

"Los que realmente lo conocían eran los tres muchachos de la banda [por Brian May, Roger Taylor y John Deacon], Jim Beach [el mánager] y Mary Austin. Eran los únicos que eran realmente cercanos a él y estuvieron en la transición desde una estrella pop a una megaestrella", explicó el músico que se unió en 1982 para tocar en vivo y hacer algunas voces.

"¿Cómo era? Podía ser una diva", continuó. "Era muy divertido pero también podía ser muy cerrado. También era muy tímido. Sacaba su rock star interno en el escenario, y fuera del escenario prefería una vida tranquila. Este es el que yo conocí. Creo que los días salvajes lo abarcaron alrededor de 1984. Además era tan famoso que era muy difícil para él mostrarse en público. Su vida era una vida de reclusión en la que permitía entrar solo a ciertas personas. En algún momento fui invitado a las fiestas en su casa. Cuando íbamos de gira y él no podía salir, nos quedábamos en el hotel, subíamos a su habitación y jugábamos [el juego de mesa] Trivial Pursuit. Muy rocanrol", relató.

Ante la pregunta sobre cómo le iba a Freddie en el juego de preguntas sobre cultura general, dijo: "Era bueno. Era muy competitivo con los juegos de mesa. El Scrabble era lo suyo y todavía lo es para Roger [Taylor]. Solían tener extensas competencias de Scrabble. Roger todavía disfruta de eso".

¿CÓMO SE HIZO LA GESTA HISTÓRICA DE LIVE AID

Spike fue una pieza clave en la confirmación de Queen de su participación en Live Aid y contó todos los detalles del detrás de escena al citado medio. Edney trabajó con Bob Geldof en la banda The Boomtown Rats. En una gira, viajaban en bus, Geldof se sentó a su lado, y le dijo: "Voy a hacer un concierto con todas estas bandas: Led Zeppelin, esta y aquella. Vamos a hacerla en Londres y en los Estados Unidos. Quiero que le pidas a Queen por mí", recordó el pianista, quien le preguntó por qué no le pedía él mismo a la banda. "Si llamo y me dicen que no, me muero", respondió Geldof.

"Volamos a Nueva Zelanda y en la cena les dije: Geldof me pidió que les preguntara si están interesados en esta insólita idea de tocar en el estadio de Wembley y en los Estados Unidos al mismo tiempo. Creo que John Deacon fue el que dijo, por qué no nos pregunta él. Y les dije, en cuanto le den su respuesta los va a llamar. Y así es como ocurrió".

Sobre la forma en que lograron hacer semejante espectáculo, Edney fue absolutamente sincero: "¿Sabes qué? Con el diario del lunes todo se ve muy grande, importante e icónico. Pero en ese momento nosotros estábamos entrenados y listos para tocar. ¿Cuánto tenemos? 20 minutos. OK, ¿qué podemos hacer en 20 minutos? Bueno, Queen era famoso por hacer medleys, así que era obvio que íbamos a hacer un gran medley. Dijimos, cuáles son los más grandes hits. Qué va a amar la gente. Van a amar "Bohemian Rhapsody" y "Radio Gaga", porque son las grandes canciones del tour. Odio decepcionarlos pero no hubo un masterplan. Solamente hubo sentido común. No podía creer cuando llegó el día y miraba a todas esas grandes bandas, que no hubieran hecho lo que hicimos nosotros. No hacer entrar en ese tiempo la mayor cantidad de sus mejores canciones. Pensé, era solo sentido común. Eso es lo que hicimos. Y todos los demás perdieron el foco".

Además, desmintió que la banda estuviera separada antes del recital: "A diferencia de lo que cuenta la película, eso de que se subían en el escenario por primera vez después de dos años sin tocar juntos, no fue el caso. Habíamos estado de gira por seis meses antes. Era una cuestión de edición. Eso es lo que hicimos. El primer tema fue Bohemian Rhapsody, luego el solo de guitarra para entrar en Radio Gaga, la única canción completa que tocamos fue "Hammer to fall". Después "Crazy little thing called love", conmigo en el gran piano gracias a Fred, aunque las cámaras no me tomaron".

Fuente: GDA/La Nación de Argentina