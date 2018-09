Freddie Mercury:  este test solo puede ser resuelto al 100% si eres un verdadero fan del líder de 'Queen'

Hoy es un día muy pero muy especial para todos los fans del Rock y es que un 5 de setiembre de 1946, nació la persona que terminaría transformándose en el icono máximo de toda una generación y quizá la voz más especial en la historia de la música, Freddie Mercury.

Con tremendos éxitos como 'We Will Rock You', 'Radio Gaga' o hasta el icónico 'We are the Champions', catalogado como el himno triunfal del deporte en el planeta entero, Freddie Mercury es recordado de la mejor manera posible por la capacidad y desempeño que este tuvo en el escenario.

Por otra parte, el líder de la banda 'Queen', que falleció el 24 de noviembre de 1991 tras confirmarle al mundo que sufría de VIH, ha sufrido varias 'transformaciones' a lo largo de los años sin perder la esencia que tuvo desde sus inicios.

También tenemos que recordarte que se viene una película con alta expectativa y es que 'Bohemiam Rhapsody' contará la vida del grupo 'Queen' y de nuestro tan querido Freddie Mercury así como hechos inéditos y únicos que nunca nos enteramos.

