El cantante Farrokh Bomi Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania. Falleció víctima de Sida el 24 de noviembre de 1991.

Hoy, se cumplen 72 años del nacimiento de la estrella de la música, pues el líder de Queen sigue vigente en la actualidad con sus canciones, que lo han ubicado como un artista top de la escena musical.

Sus temas se han vuelto himnos de la música y aquí repasamos diez de sus temas más exitosos, y recordados, de todos los tiempos.

1. "Bohemian Rhapsody "

Formó parte del álbum "A Night at the Opera" (1975) y es uno de los temas principales de la banda de rock británica Queen. La canción fue escrita por Freddie Mercury y fue uno de sus preferidos en directo. Este emblemático tema regresó a la cima de las lista musicales en 1991, como homenaje al deceso de su autor.

2. "We are the Champions"

El tema compuesto por Freddie Mercury formó parte del álbum "News of the World" (1977) y se ha convertido en un himno del rock a nivel mundial; además, de su importancia en las competencias deportivas. En 2009, la canción fue incluida en el Premio del Salón de la Fama de los Grammy.



3. "Living On My Own"

Tal vez la declaración más sincera de Freddie Mercury a través de una composición musical. La canción marca una época especial en la vida del cantante, ya que forma parte de "Mr. Bad Guy" (1985), su primer trabajo en solitario.

Además, en el videoclip oficial del tema, se ven imágenes inéditas de la fiesta de cumpleaños número 39 del artista.

4. "I Was Born to Love You"

El tema también formó parte del álbum en solitario de Freddie Mercury, "Mr. Bad Guy". Se lanzó al mercado en abril de 1985. La canción fue el primer single del LP lanzado que, junto con los siguientes temas, permitieron alcanzar su primer y único primer lugar en las listas como artista en solitario.



5. "I Want to Break Free"

Sin perder su escencia rockera, Queen se dio licencia de poder dar mayor importancia a los teclados en sus canciones (clara influencia de la cultura pop de la época). Este tema es una de las canciones más recordadas de la banda y su videoclip revolucionó el pensamiento de la época mostrando a los miembros de la banda vestidos como mujeres, y Freddie Mercury con una falda y usando la aspiradora.

6. "Barcelona"

Abierto a las posibilidades de experimentar nuevos géneros, el cantante tuvo la dicha de hacer un dúo con la intérprete de ópera Montserrat Caballé. Esta canción se volvió el himno oficial de las olimpiadas de 1992 de la ciudad española.

7. "The Golden Boy"

Esta fue otra interpretación de Freddie Mercury junto a la cantante de ópera Montserrat Caballé, a quien el vocalista de Queen consideró como una artista a la que admiraba. La canción fue incluida en el álbum "Barcelona" (1988) y fue lanzada dos semanas después de su aparición en el álbum principal. El sencillo alcanzó el puesto 83 en la lista de singles del Reino Unido.



8. "In My Defence"

Tema escrito por Dave Clark con Freddie Mercury. Aunque no fue incluida en ningún álbum de estudio del cantante, se ganó la admiración de los críticos quienes señalaron que era una de sus interpretaciones "más poderosas".



9. "The Great Pretender "

La canción fue originalmente grabada por el grupo The Platters, pero la versión del vocalista de Queen trascendió y sonó en la película "The Night and the City" (1992). Esta versión alcanzó el puesto 4 en UK Singles Chart.



10. "The Show Must Go On"

El tema fue escrito por Brian May, integrante de Queen, para Freddie Mercury en sus últimos meses de vida. Este tema pertenece al disco "Innuendo" (1991), recordado por ser el último de Queen con Freddie Mercury.

El tema se lanzó como sencillo seis semanas antes de la muerte del intérprete y provocó una avalancha de especulaciones sobre su salud que, lamentablemente, fueron confirmadas al poco tiempo.