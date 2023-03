Para el colombiano Fredy Harel, Milena Warthon ya era la ganadora de la ‘Competencia Folclórica’ de Viña del Mar 2023 incluso antes de que obtuviera la codiciada Gaviota de Plata. En conversación con El Comercio, el integrante de la banda Bazurto All Stars confesó sentir tristeza por los ataques constantes que ha recibido en redes sociales por lo que él considera tan solo “un malentendido”.

Harel y los otros miembros de su agrupación inicialmente competían en las categorías de Mejor Interpretación y Mejor Canción [composición]. Ellos tuvieron la tarea de llevar la “champeta” por primera vez a Viña del Mar, un género de origen afrodescendiente en que los hizo representantes de una gran parte de la población marginada en Colombia.

“Era muy importante para nosotros porque era la primera vez que la champeta estaría en una escenario con tanta visibilidad”, dijo, aunque sus intenciones de reivindicación se han visto confrontadas por insultos racistas a través de sus cuentas públicas. Él lamenta esta situación.

“Lo que mucha gente no sabe es que la Quinta Vergara es muy fría, los cantantes se enferman con las bajas temperaturas. Mis vestuarios eran muy delgados y yo me estaba muriendo de frío. Como ya había anunciado los puntajes en mi cabeza, yo ya tenía claro que Milena iba a ganar, pero se estaban demorando mucho en entregar el premio”.

Cuando finalmente la peruana fue declarada como ganadora, la expresión de Harel fue la de “por fin”, y no de envidia o rechazo. “Obviamente puesto todo juntos se ve muy mal. Incluso imágenes después, yo no la estaba abucheando, sino alentando, pero por asociación de imágenes se ve así”.

Lo cierto es que el grupo colombiano ya no tenía ninguna posibilidad de ganar. “Ella le ganó a México y a Chile, a mí ya me daba lo mismo. Nosotros no pasamos a la final, el único premio aspirable era a ‘Mejor Canción’, pero ya también se lo habían llevado. ¿Entonces por qué tendría que tenerle envidia a ella?”, declaró.

Pese a todo, es consciente de que la controversia restó brillo al triunfo de Milena Warthon. Algunos peruanos incluso le enviaron mensajes de apoyo porque creían que ella “no merecía el premio”. “No es chévere que estén atacando una persona por haber hecho bien su trabajo, entonces sí me disculpé con ella. No tiene sentido que yo la ataque por quién es o su etnia, porque ella representa una minoría al igual que yo, entiendo perfectamente lo que es una lucha racial”.

“Yo estoy muy agradecido con ella y su disposición a ayudar a resolver las cosas. Sí me disculpo con sus fans y el público peruano. No fue mi intención hacerle mala fe, no estuve en contra de ella ni la ataqué”, dijo a modo de conclusión. Él espera que con esta aclaración las críticas bajen paulatinamente, y finaliza expresando sus deseos de visitar el Perú trayendo la música tradicional de su país natal.