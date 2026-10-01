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Homero, uno de los intérpretes peruanos con mayor recorrido en festivales internacionales, volverá a representar al país en octubre como el primer peruano en competir en San Remo Senior. (Foto: Antonio Melgarejo)
Homero, uno de los intérpretes peruanos con mayor recorrido en festivales internacionales, volverá a representar al país en octubre como el primer peruano en competir en San Remo Senior. (Foto: Antonio Melgarejo)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Sonia del Águila

En 1978 hizo historia en Viña del Mar al convertirse en el primer peruano en ganar una Gaviota de Plata. Casi cinco décadas después, Homero volverá a abrir camino y será también el primer peruano en competir en el Festival de San Remo Senior, donde interpretará “Rodrigo”, una balada marcada por la distancia entre padres e hijos.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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