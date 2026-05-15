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Resumen

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Juan Alfonso Baptista no empezó su carrera entrando a caballo ni inspirando frases memorables de telenovela. Empezó bailando y cantando “Sube a mi nube”. Antes de que “Pasión de gavilanes” lo convirtiera en uno de los rostros más populares de la televisión latinoamericana y de que varias generaciones lo identificaran con el nombre de Óscar Reyes, fue un gólmodi de “Nubeluz”, aquella fiesta infantil interminable, con dalinas, nubelinas y nubetores.

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