Cuando la música y lo mediático se entremezclan en una producción audiovisual, la respuesta del público no siempre es la esperada. A propósito de la participación de Mikella Callegari, hija de la actriz y conductora de TV Fiorella Rodríguez, en el videoclip del nuevo tema del cantante cusqueño Samanez, “Este verano”; conversamos con el director y productor de Catorce & Seis, Dany Tsukamoto, sobre las estrategias que se emplean actualmente en la creación de contenidos audiovisuales.

HIPNOTIZÓ

A inicios del 2004, Karen Dejo protagonizó uno de los videoclips más exitosos de la historia musical peruana. Los sensuales movimientos de baile de la modelo alrededor de una silla, a ritmo del tema de Julio Andrade, “Jugo de tamarindo”, quedaron grabados en la retina de los peruanos. Desde entonces resulta imposible desligar a Karen del pegajoso tema y viceversa.

OTRAS PROPUESTAS

El éxito del clip del representante de Apdayc originó un incremento de apuestas de esta naturaleza. Así, vimos a Melissa Loza protagonizando el tema de Hermanos Yaipén, “Necesito un amor”; a Milette Figueroa en el trabajo audiovisual de “Hey Girl” (Diego Val & Young Eiby) y a la modelo Karla Tarazona en “Deja de llorar” de La súper banda. La actriz Karina Calmet también tuvo una participación especial en “Mi linda wawita” de William Luna.

En agosto del 2012, la actriz y exreina de belleza Karina Calmet protagonizó el videoclip de “Mi linda wawita” de William Luna. El clip fue grabado en la provincia de Anta, en Cusco.

Tsukamoto considera contraproducente apoyarse en un personaje mediático para que un videoclip obtenga mayor difusión, pues casi siempre se termina hablando de la figura pública y no del tema ni del cantante.

“El caso de Karen Dejo y ‘Jugo de tamarindo’ es la excepción a la regla. Funcionó muy bien, pero no siempre pasa eso. Hace poco he tenido que convencer a dos clientes de no contratar a la chica policía (Jossmery Toledo) para sus videoclips, porque la vi en una producción y no expresaba mucho. Yo prefiero convocar a verdaderos artistas que puedan transmitir lo que dice la canción. El tema físico muchas veces es irrelevante”, explica el realizador.

“Suena anecdótico, pero el tema de presupuesto me llevó a descartar personajes mediáticos, porque cobraban mucho y pedían condiciones especiales en cuanto a trato y horarios, generaban muchos problemas. Al final, el artista quedaba en tercer o cuarto plano, con resultados bastante negativos”, añade Danny.

Catorce & Seis es responsable de los videoclips de "Ahora y aquí " (Carlos Farfán), “Una noche contigo” (Grupo 5), “Probablemente” (Daniela Darcourt) “A ella” (Los Barraza), “Tu falta de querer” (Son tentación); entre otros.

Para el trabajo audiovisual de “Una noche contigo", Tsukamoto destaca que recurrió a actores de la firma de Tondero y utilizó equipos con tecnología de punta. “Es una de las producciones más costosas que se han hecho en el Perú y no se recurrió a un personaje mediático para obtener éxito. Los videoclips son casi un cortometraje y hay que tratarlos como tal”, remarca.