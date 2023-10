La cantante Gabriela Herrera, recordad por su participación en el reality “Esto es guerra”, celebró con un show en vivo el lanzamiento de su nuevo tema “Fuego”, el cual presentó recientemente en el Vale Todo DownTown. Durante este evento, la artista también debutó sobre el escenario con un nuevo look.

Lejos del cabello rubio que la caracterizaba, la cantante decidió asumir una nueva apariencia al pintarse el cabello de rojo y así llamar la atención de sus seguidores. Cabe señalar que “Fuego” es la segunda canción que Herrera lanza este año.

“Para ‘Fuego’ que es el segundo paso en mi carrera musical, decidí con mi equipo de trabajo hacer algo atrevido, algo que el público no se esperaba y gratamente también me sorprendí al escuchar y leer comentarios positivos con este cambio de look. Quizás y de pronto me anime a dejarme el cabello de ese color”, expresó Gabriela a través de un comunicado.

“Debo confesar que para el lanzamiento de ‘Fuego’, llegué súper ansiosa, con la adrenalina a mil, hasta nerviosa diría porque si bien es cierto tengo mucha experiencia sobre el escenario, no sabía cómo iba a reaccionar el público y gracias a Dios, la recepción de ellos ha sido más que gratificante, ver sentir su energía mientras estaba mostraba mi performance, es algo que no tiene precio”, agregó la también bailarina.

Por otro lado, Gabriela Herrera aseguró que está trabajando en el desarrollo de su carrera musical con nuevas colaboraciones al lado de artistas nacionales. “Hay que empezar por casa, tenemos conversaciones con algunos consagrados cantantes y orquestas de diversos géneros para realizar feats”, contó.