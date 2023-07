La banda de rock estadounidense Garbage se presentará en Lima como parte de su gira por Latinoamérica. El concierto será el próximo 11 de setiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima.

La agrupación anunció que tocarán sus canciones más recientes como Witness To Your Love, Cities in Dust, Blue Betty y Adam and Eva, sencillos que conforman su último disco.

El grupo que está formado por Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig mostraron su emoción por su próximo concierto en el territorio peruano. Comentaron también que interpretaran sus canciones clásicas.

Sobre la banda Garbage

Es una banda de rock alternativo formada en 1993 por el productor musical Butch Vig, recordado por producir discos como Nevermind, Siamese Dream y otros. La agrupación también está formada por Steve Marker, Duke Erikson y la vocalista Shirley Manson.

MÁS INFORMACIÓN: Tras seis años de ausencia Natalia Lafourcade vuelve a México

Entradas para su concierto en Lima

La preventa para el concierto de Garbage comienza este 21 y 22 de Julio, las entradas estarán a la venta con cualquier medio de pago en Teleticket.