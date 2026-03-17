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Resumen

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A sus 76 años, el guitarrista británico Steve Hackett sostiene que hoy toca mejor aquellas canciones que grabó en su juventud. Los clásicos como “Supper’s Ready” o “Firth of Fifth” son aquellas que hoy encuentran un panorama distinto en la vida del músico, quien no solo las toca, sino que las resguarda. “Hay que mantenerla espontánea para que siga fresca”, afirma. Ese será el gesto que pondrá en práctica el 18 de marzo en el Teatro Municipal de Lima, cuando presente los éxitos de su etapa en Genesis.

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