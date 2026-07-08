Las entradas para el concierto de Lima se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Difusión
Las entradas para el concierto de Lima se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora argentina Georgina Hassan realizará dos presentaciones en el Perú el 31 de julio en el Teatro Municipal de Surco y el 2 de agosto en el Auditorio del Colegio Andino de Huancayo para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

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