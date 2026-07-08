La cantautora argentina Georgina Hassan realizará dos presentaciones en el Perú el 31 de julio en el Teatro Municipal de Surco y el 2 de agosto en el Auditorio del Colegio Andino de Huancayo para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

La gira coincide con las dos décadas del lanzamiento de "Primera Luna", el disco que inició su recorrido como solista. A lo largo de su carrera, la artista ha publicado cinco álbumes en los que fusiona la canción de autor con la poesía y el folclor latinoamericano.

Para el concierto de Lima, la cantante ofrecerá una selección de sus temas conocidos y compartirá adelantos de su próximo material discográfico. En el escenario estará acompañada por el violonchelista Rafael Delgado Espinoza, el pianista Pablo Fraguela e invitados locales.

“Siempre me conmueve la música peruana por su diversidad y profundidad. Creo que las nuevas generaciones de artistas deben volver a mirar su propio patrimonio cultural para transformarlo desde nuevas experiencias y miradas”, afirmó Hassan.

El segundo concierto se desarrollará en Huancayo, donde la solista tocará junto a la Orquesta del CHEA. La organización de las presentaciones en el país está a cargo de Evazul Producciones.

Las entradas para la fecha de Lima están a la venta en la plataforma Joinnus desde los S/ 35, mientras que los boletos para la función de Huancayo se pueden adquirir en el Jirón Áncash N.° 540.

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