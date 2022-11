La banda peruana “Un Día en la Vida”, que reúne a una selecta formación de reconocidos rockeros peruanos de diferentes generaciones, regresará en vivo a los escenarios limeños con “Get Back”, un doble concierto de homenaje a The Beatles, que ofrecerán este 7 y 8 de diciembre, en el Teatro Peruano Japonés.

Para su regreso a este recinto de Jesús María, el aplaudido espectáculo presentará un programa muy especial en el que la genialidad de The Beatles podrá ser apreciada en su total magnitud. “Estamos muy felices de poder regresar al Teatro Peruano Japonés con público en vivo, tras estos dos años que no pudimos hacerlo por la pandemia”, afirma Edmundo Delgado, líder fundador de UDELV, agrupación que este año cumple 33 años de creación.

“Por tratarse de nuestro regreso al teatro vamos a interpretar lo mejor de cada concierto que hemos ofrecido a lo largo de todos estos años. Este será sin duda un evento memorable por la cantidad de éxitos de The Beatles que tocaremos”, adelanta Delgado. “Este será un viaje musical donde el público podrá escuchar la música de los Fab Four en diferentes formatos: acústico, rockero y sinfónico”, acota el destacado músico.

Un día en la vida

Temas como “Hey Jude”, “Imagine”, “Yesterday”, “Come Together”, “Let It Be” y por supuesto “Get Back”, que da este año da título al concierto”, serán parte del repertorio con el que, además, se le rendirá homenaje en segmentos individuales a George Harrison y a Paul McCartney (por sus 70 años de vida); y, por supuesto, a Johnn Lennon, a 42 años de su aniversario luctuoso.

Edmundo Delgado (Grupo Amigos), Tavo Castillo (Frágil), Carlos Guerrero y Félix Varvarande (We All Together), Johnny Chiappe (El Humo), Pepe Chiriboga y los talentosos jóvenes Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga son parte de la actual conformación de UDELV. Sobre el escenario, ellos estarán acompañados por una orquesta de cámara compuesta por violines, violas, cellos y vientos, instrumentos que serán ejecutados por músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Además del impecable trabajo de voces y coloridos vestuario que nos remontan a la época del esplendor de The Beatles, este espectáculo único en su género presentará un show visual en pantallas led y juegos de luces, producción de DEA Promotora que reafirma el por qué este espectáculo es considerado, por la crítica nacional e internacional, el ‘Mejor Tributo a The Beatles de Sudamérica’. “Get Back”, concierto imperdible.

Concierto: "Un Día en la Vida: Get Back" Fecha: Jueves 8 y viernes 9 de diciembre Hora: 8 p.m. Plataforma: Teleticket (https://bit.ly/3hDdzal) Costo: Desde 52 soles

