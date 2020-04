Gian Marco Zignago inició hace algunos días, en las redes sociales, una campaña para promocionar su nuevo disco "Libre" y conocer que significaba para sus seguidores dicha palabra.

La respuesta a esta iniciativa fue inmediata. No solo se unieron sus fans, también conocidas personalidades de la música y la actuación.

Figuras como Mónica Sánchez, Christian Meier, Noel Schajris, Alex Cuba, Santi Cruz, Carlos Ponce, Amaury Gutiérrez, entre otros.

Gian Marco, en gratitud al importante respaldo que recibió, comentó: “Estoy muy feliz porque la gente ha respondido a esta petición de que me enviaran una foto con el hashtag #libre y con lo que significaba la palabra para ustedes. Hoy me levanté por la mañana y vi unas cinco mil fotos en el correo que aún no las termino de ver todas; obviamente. Han salido cosas increíbles de lo que para la gente significa esa palabra”.