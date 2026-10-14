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Gian Marco ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante los Premios La Musa 2026, en Miami. (Captura de pantalla)
Gian Marco ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante los Premios La Musa 2026, en Miami. (Captura de pantalla)
Por Sonia del Águila

Durante 35 años, Gian Marco ha convertido amores, despedidas y recuerdos en canciones que han trascendido fronteras. La noche del 14 de octubre, en Miami, fue su talento el que recibió un homenaje. El cantautor peruano ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la decimotercera edición de los Premios La Musa, un reconocimiento a su trayectoria y a las composiciones que han dejado huella en la música latinoamericana.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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