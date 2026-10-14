Durante 35 años, Gian Marco ha convertido amores, despedidas y recuerdos en canciones que han trascendido fronteras. La noche del 14 de octubre, en Miami, fue su talento el que recibió un homenaje. El cantautor peruano ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la decimotercera edición de los Premios La Musa, un reconocimiento a su trayectoria y a las composiciones que han dejado huella en la música latinoamericana.

La ceremonia, realizada en el Flamingo Theater, tuvo un significado especial para el músico. La distinción le fue entregada por Emilio Estefan, el productor que impulsó su carrera internacional.

Tras ser presentado por Estefan, Gian Marco recordó al adolescente que, a los 14 años, comenzó a escribir sus propias canciones frente a una hoja en blanco y con una guitarra entre las manos. Más de tres décadas después, aquel impulso creativo lo llevaba a recibir uno de los mayores homenajes de su carrera.

“Crear es un milagro y ese milagro es entender que el destino de una canción siempre es la gente. Estar aquí es un honor, es una sorpresa y es una respuesta. Luego de tantos años y tantas canciones preguntándome: ¿lo estaré haciendo bien?”, expresó emocionado. También agradeció a los artistas que le pusieron voz a sus composiciones, a su esposa, a sus hijos, a sus a padres y a Chabuca Granda, quien fue su inspiración.

Gian Marco compartió este honor con otras cinco figuras de la música: el productor Sergio George, el compositor colombiano Kike Santander, el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara y el español Danny Daniel. Todos fueron incorporados a una institución fundada en 2012 por Desmond Child y Rudy Pérez para reconocer la obra de quienes han contribuido a enriquecer el repertorio musical latino.

Para Gian Marco, formar parte de este grupo de compositores representa un logro que comenzó a gestarse cuando era adolescente y escribió su primera canción. Desde entonces, convirtió aquella pasión en una carrera internacional que le ha valido tres Latin Grammy y le ha permitido llevar sus composiciones a las voces de reconocidos intérpretes.

Entre ellas destaca “Hoy”, tema popularizado por Gloria Estefan que impulsó su proyección internacional y consolidó su prestigio como compositor.

Nuevos caminos

El homenaje coincide con el lanzamiento de “Bajo La Manga”, su álbum número 18, que incluye siete canciones con las que explora la salsa, la cumbia y otros ritmos tropicales, sin perder su esencia musical.

El disco reúne “Contigo Puedo Ser”, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, “Dime Qué Más”, “Me Fui Con Ella”, “Me Quedo”, “Nunca Más” y una nueva versión de “Si Me Tenías”, una de las composiciones más reconocidas de su repertorio.

Esta nueva versión de “Si Me Tenías” une sus raíces como baladista con la exploración de nuevos ritmos musicales.

El tema principal del álbum es “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una cumbia con toques de salsa que Gian Marco compuso pensando en hacer cantar y bailar al público.

“Es una de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos. Siento que es una de esas canciones que trascienden el tiempo y se quedan para siempre en el corazón de las personas”, explica.

Con este trabajo, el cantautor busca explorar otras posibilidades musicales y demostrar que la experiencia no tiene por qué ser sinónimo de repetición.

“Mi nuevo álbum es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos. Me alegra saber que aún está conmigo el instinto de buscar, de reinventarme musicalmente, sin perder mi esencia como artista y sin repetirme”, señala.

Tras 35 años de carrera, Gian Marco celebra su ingreso al Salón de la Fama mientras abre una nueva etapa musical con “Bajo La Manga”, un álbum que confirma que aún tiene mucho por crear y compartir.