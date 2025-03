El cantante y compositor peruano Gian Marco ha compartido una nueva canción en la que expresa su sentir ante la creciente ola de violencia e inseguridad que atraviesa el país. A través de sus redes sociales, el artista explicó que la letra nació de la tristeza que le genera la situación actual, pero también con la esperanza de un futuro mejor.

“Escribí esta canción con una profunda tristeza, pero también con la esperanza de que algún día volvamos a vivir en paz en nuestro país”, señaló en una publicación de Instagram. La composición surge en un contexto en el que las extorsiones, asaltos y asesinatos se han vuelto parte de la realidad cotidiana, generando miedo en la población.

Un mensaje en tiempos de crisis

En la canción, Gian Marco describe la angustia de quienes deben salir a trabajar sin saber si volverán a casa. “Hoy salí con miedo a trabajar, no sé si voy a volver o si me van a matar”, canta en uno de los versos. También describe la sensación de desprotección que enfrentan las víctimas. “Hoy salí a la calle a trabajar, y aunque parezca mentira, me volvieron a robar”, entona en otro fragmento.

El tema también hace referencia a la pérdida de seres queridos a causa de la violencia. “Encontraron a mi hermano asesinado y el balazo fue para el hombre equivocado”, dice una de las líneas más conmovedoras de la canción. Asimismo, el artista clama por un país en el que las personas puedan vivir sin miedo. “Quiero ver brillar el sol de nuevo en mi país, caminar sin que me duela ver a mi madre feliz”, expresa.

El lanzamiento de la canción ocurre pocos días después de que artistas y ciudadanos marcharan en Lima y otras ciudades para exigir medidas urgentes contra la delincuencia. La movilización reunió a músicos, actores y colectivos culturales que demandaron acciones concretas para frenar la violencia que azota al país.

Gian Marco se suma así a la lista de artistas que han alzado la voz ante la crisis de seguridad. Su mensaje, cargado de emoción y realidad, ha generado una gran respuesta en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido lo conmovidos que se sienten con la letra.