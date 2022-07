Hizo vibrar con su estilo y legado. Acompañado de grandes artistas nacionales e internacionales, el músico peruano Gian Marco Zignago brindó el esperado concierto por sus 30 años de carrera. Entre trompetas, saxofón, bajo, guitarra y batería; el Estadio Nacional se llenó de su música con este show pospuesto desde el 2020, cuando fue suspendido por la pandemia del Covid-19, y que por fin se hizo realidad.

La noche del sábado 16 de julio, a pesar del frío que azota a la capital, miles de personas se dieron cita en el famoso recinto ubicado en el Centro de Lima para escuchar al artista tres veces ganador del Latin Grammy. La expectativa crecía minuto a minuto hasta que, a las 7:00 P.M., sonaron las primeras notas.

Como telonero entró Fabián Zignago, segundo hijo del cantante, quien interpreto primero temas del recuerdo, como “Me estoy enamorando” y “Y es que sucede así”, ambos de Pedro Suarez-Vertiz. Pese a su evidente nerviosismo, atribuible a que esta fue su primera presentación multitudinaria, Fabián compartió con los asistentes su primer sencillo, “Ajedrez”, lanzado justo un día antes en plataformas digitales. “Gracias papá. (…) Nunca me voy a olvidar de esto”, dijo Fabiań para cerrar su participación privilegiada.

Fabián Zignago, durante el show. Un día antes del show, el artista lanzó su canción debut, "Ajedrez". (Fotos: César Bueno)

“Buenas noches, Lima”

Para las 8:00 P.M., las luces del Estadio Nacional se apagaron. Fue la señal de que Gian Marco entraría a escena. Empezó este show con “Canta Corazón”. Luego, acompañado de las palmas de los asistentes, el cantautor entonó “Cuéntame”. “A toda la gente que ha venido, infinitas gracias por esta celebración, gracias por estar con nosotros. Quiero que le den un gran aplauso a mi equipo de trabajo. Han sido dos años y medio de espera y, personalmente, quiero agradecer a la gente que guardó su entrada”, recalcó entre risas.

“Disfrutemos este amor, este calor de nuestro Estadio Nacional” Gian Marco Zignacio , durante su concierto de 30 años de aniversario.

“No te avisa” fue la siguiente canción en el repertorio. El escenario se pintó de azul, lámparas en movimiento acompañaron al cantante. Tras ello, los acordes de “Hasta Que Vuelvas Conmigo”, tema que finalizó con un a capella.

“Quiero dedicarle este show a mi madre. Madre, tú me trajiste al mundo, estoy aquí por ti. Te amo con todo mi corazón, eres mi vida, mi tesoro, mi todo. Si estoy acá, es por ti. Lo que soy es por lo que más has enseñado, por ayudarme a ser libre, independiente. Te amo con todo mi corazón. Un aplauso para Regina Alcóver”, dijo el cantautor peruano. Las palabras emocionaron a la actriz, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas pero se mantuvo en primera fila durante todo el show.

Junto a Pandora, invitadas especiales. (Fotos: César Bueno)

Entonces, las estrellas

Amy Gutierrez fue la primera artista en pisar el escenario como invitada de Gian Marco. “Giani, es un honor estar cantando con el artista peruano más importante. Cincuenta mil personas en el estadio, pero muchísimos más que te amamos, no solo por el artista, sino por la persona detrás del artista”, agradeció emocionada la joven, quien vestía un atuendo celeste. Tomados de la mano, entonaron “Tú no te imaginas”. En medio de la algarabía por parte del público, apareció en escena el rockero peruano Charlie Parra para deleitar con un solo de guitarra eléctrica durante el performance de la canción “Aunque ya no vuelva a verte”. Por su parte, Mauricio Mesones puso la cumbia. Él y Gian Marco se unieron para “Sácala a bailar”, pero fue recién la performance de “Cariñito” la que puso a gritar y bailar a los asistentes.

Un grupo que ha marcado la historia de la música en español, y también la carrera del propio Gian Marco, es Pandora. Las tres mujeres mexicanas especialistas en balada llegaron a Lima para homenajear a su amigo. “¡Hola Perú! Desde la primera vez [que les propusieron participar en el show], dijimos un sí inmediato porque realmente te tenemos una gran admiración, cariño. Eres una persona con una sensibilidad envidiable”, dijo Fernanda Meade. Ellas cantaron “Mientras tanto”, “Cómo te va mi amor” y el infaltable “Popurrí Pandora”.

Uno de los momentos cumbre de la noche llegó con la aparición de Nicole Zignago, hija del cantante que, progresivamente, se hace de un nombre en Perú y el extranjero. “Mi padre me dejó estar acá frente a ustedes y me permitió invitar a personas muy especiales”. Entonces aparecieron en el escenario los mexicanos Marco Mares y Sofía Reyes. Con esta última, Nicole escribió la famosa canción “1, 2, 3″; interpretada por Jason Derulo & De La Ghetto.

Eva Ayllón tampoco podía faltar como una de las invitadas. “Madre, gracias por tu amor y por siempre estar conmigo en los momentos más importantes. Te quiero mucho, madre. Eres la más grande”, le dijo Gian Marco. “Si me tenías”, “Mal paso”, “Le dije a papá” también sonaron en los parlantes del lugar, acompañados por las voces del público.

La sorpresa de la noche llegó con la aparición del puertorriqueño Luis Fonsi. “Un placer estar aquí, buenas noches a todos”, dijo antes de empezar con su show corto, pero cargado de clásicos como “Nadie más que tú”, “Yo no me doy por vencido” y el hit mundial “Despacito”.

Luego llegó el Grupo 5. Al ritmo de la cumbia peruana, hicieron bailar al público con “Te vas” y “Cambio mi corazón”. Pero todavía faltaba un invitado final, el percusionista peruano Tony Succar. Juntos, Succar y Gian Marco interpretaron su colaboración “El ritmo de mi corazón”, lanzada en 2019 y que lleva más de 20 millones de visualizaciones en YouTube. Escasa sorpresa de que el público presente conociera toda la letra.

El gran cierre

Más de cuatro horas después de iniciado el show, Gian Marco seguía en el escenario y sus fanáticos, a pesar del tiempo transcurrido, pidieron más y el artista cumplió. Acompañado de su ukelele, interpretó “Hoy”, siendo acompañado por el elenco de danzantes vestidos con trajes típicos de distintas partes del Perú. El grupo abarcó el escenario al ritmo de un huaylas.

“Gracias por estar aquí, gracias por todo el amor, por cada aplauso, por el cariño. Gracias por acompañarme tanto tiempo. Vámonos con amor”, se despidió Gian Marco de su público, junto a la última canción: “Sentirme vivo”, que engloba el concepto de su show. Como último regalo, el cantante flameó la bandera peruana. Se apagan las luces, pero no los corazones, esos que, como dijo el mismo Gian Marco, nunca se equivocan.

Concierto de Gian Marco en el Estadio Nacional. (Fotos: César Bueno)