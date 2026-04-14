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Gian Marco se despide de Felipe Staiti con emotivo mensaje. (Foto: Composición Instagram)
Gian Marco se despide de Felipe Staiti con emotivo mensaje. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió el lunes 13 de abril a los 64 años tras complicaciones en su salud, según reportaron los medios argentinos como Clarín y La Nación. Ante ese contexto, el cantautor peruano Gian Marco compartió un emotivo mensaje a quién en vida fue uno de sus “guitarristas favoritos”.

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