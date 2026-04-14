Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió el lunes 13 de abril a los 64 años tras complicaciones en su salud, según reportaron los medios argentinos como Clarín y La Nación. Ante ese contexto, el cantautor peruano Gian Marco compartió un emotivo mensaje a quién en vida fue uno de sus “guitarristas favoritos”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gian Marco compartió un mensaje a su amigo Felipe Staiti, quien falleció en Argentina. En el texto que escribió y que acompaña una foto del guitarrista, resalta la oportunidad que tuvo de conocerlo y compartir juntos momentos únicos.

“Se fue uno de mis guitarristas favoritos de la vida. Felipe, hermano… te nos adelantaste de sorpresa… recuerdo nuestras conversaciones, los vinos y los acordes que me enseñaste alguna vez. No puedo creer que te hayas ido”, se lee en las primeras líneas de la publicación de Instagram.

Además, el cantautor nacional recuerda que la música de Enanito Verdes lo acompañó en su adolescencia. “La vida me regaló la inmensa oportunidad de conocerte, de compartir junto a ti y a Marciano Cantero y ese grupo que llenó de música mi walkman caminando por las calles de Lima en mi adolescencia”, escribió.

“De todas tus grabaciones, me quedo con este solo magistral y tan elegante que sólo tú podías hacer y dejar para la eternidad. Hasta siempre Felipe Staiti”, finalizó su mensaje.

¿Quién fue Felipe Staiti?

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961, en Mendoza, Argentina. Desde muy temprana edad empezó su amor por la música. El primer grupo que formó fue Esencia Natural, durante su adolescencia, bajo la influencia musical de Deep Purple.

Marciano Cantero, Felipe Staiti, Jota Morelli.(Foto: Enanitos Verdes Oficial / Facebook)

Posteriormente, se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar forma a Enanitos Verdes, en 1979. El grupo se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.