El cantautor peruano Gian Marco Zignago fue una de las estrellas que se hizo presente en la reciente gala de los Latin Grammy 2024. Si bien días antes había revelado que tenía complicaciones en su salud, que lo llevaron a estar internado en una clínica local, ahora reapareció con un mejor semblante. Eso sí, estuvo apoyado de un bastón para caminar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular cantautor nacional compartió una fotografía suya en la que muestra cómo fue su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2024, donde vistió un elegante traje y se apoyó con un bastón para caminar.

“Gracias Latin Grammy por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto”, escribió el músico peruano como leyenda de su publicación.

“Gracias a todo el público por seguir estando en el camino. Nada detiene el paso… El destino de una canción siempre será la gente. ¡Seguimos y seguiremos haciendo más música! ¡Hasta una próxima oportunidad!”, añadió, recibiendo el aliento de colegas musicales como Tony Succar, Amy Gutiérrez, Mauricio Mesones, Milena Warthon, entre otros.

En otra publicación, su novia, Juliana Molina, compartió algunas fotografías que la muestran acompañando a Gian Marco en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024. “Acompañándote siempre”, escribió.

¿Qué pasó con Gian Marco y qué dijo el cantante sobre su salud?

El pasado 10 de noviembre, el cantautor peruano Gian Marco Zignago reapareció en redes sociales para compartir un video en el que cuenta detalles de su salud. Tras postergar su unipersonal “Mi vida en sol mayor” por complicaciones en su salud, el intérprete de “Hoy” publicó un video explicando que se tomará un tiempo para recuperarse.

Gian Marco Zignago reveló que se siente frustrado por tener que postergar la temporada de su unipersonal “Mi vida en sol mayor” hasta abril del 2025. “Llevo una semana internado, voy a tener que parar por mi tratamiento”, aseguró.

“Realmente es frustrante, sobre todo cuando amas con tanta pasión lo que haces y te preparas y por algo Dios te dice ‘¿Qué tal si te acuerdes de ti un poquito más?’ y eso es lo que estoy haciendo. Tengo que parar hasta el próximo año”, señaló el cantautor nacional.