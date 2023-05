Tras revelar que se sometió a una operación luego que su cuerpo le diera “algunas señales”, el cantante Gian Marco Zignago volvió a sus redes sociales para reflexionar sobre la salud y la importancia de hacerse chequeos preventivos a tiempo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Hasta que vuelvas conmigo” y “Te mentiría” compartió un par de fotografías de su infancia, en las que se luce al lado de su padre. Junto a las postales, Gian Marco compartió una emotiva reflexión recordando las luchas de sus padres.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, señaló el cantante.

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables… No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos”, agregó en su publicación.

¿Por qué se operó Gian Marco?

Mediante sus redes sociales, el intérprete nacional reveló que fue operado y que, una semana después de haber sido sometido a la cirugía, “gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”.

Gian Marco contó que el mes pasado, después de realizarse unos chequeos de rutina, su cuerpo le dio señales de que algo no andaba del todo bien. Tras ver a su doctor, éste le recomendó que investigue un poco más y se haga una resonancia.

“Luego de algunos días de espera y ver los resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a la cirugía la semana pasada. Los días de intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, escribió el artista de 52 años en su post.

