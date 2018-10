Gian Marco Zignago estrena disco y ofrece concierto acústico gratuito

El cantautor nacional Gian Marco Zignago empleó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento oficial de su disco "Intuición" y promocionar el concierto acústico gratuito que ofrecerá esta noche en el Jockey Plaza.

"Hoy es un día especial, es el lanzamiento de mi disco intuición, lo pueden conseguir en versión digital en todo el mundo, y en físico solo en Perú, mi tierra hermosa. Hoy también es mi concierto acústico gratuito y firma de autógrafos. Vamos a compartir", se le escucha decir al artista nacional en un video que difundió en Instagram.

El lanzamiento de la nueva producción discográfica de Gian Marco se da luego que hace tres semanas se difundiera el sencillo "Tú No Te Imaginas".



"Tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o regresas o te olvido...", dice el estribillo del tema.