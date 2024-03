Él es uno de los cantautores peruanos más relevantes de las últimas décadas. Tres veces ganador del premio Grammy Latino y embajador de Unicef. Ella es una importante referente del pop latino. Es la voz de Monsieur Periné, banda argentina ganadora de un Latin Grammy. Gian Marco Zignago (Lima, 1970) y Catalina García (Cali, 1986) unieron sus voces para dar vida a “Tú”, una canción sentimental, generosa, simple, pero potente. Se trata del cuarto adelanto del próximo álbum del artista nacional.

Bajo la producción del colombiano Julio Reyes Copello, el nuevo disco de Zignago Alcóver se estrenará en mayo. De este ya se han desprendido los temas “Aún me sigo encontrando” con Rubén Blades, “Contigo hasta el final” junto a Mike Bahía, y “No es amor” con Daniela Darcourt.

“Cuando apareció la idea de hacer ‘Tú’ con un featuring, con Julio buscamos una voz femenina, y de inmediato apareció la idea de hacerlo con Cata. Le enviamos el material con la propuesta. Me dio mucha alegría que aceptara. La simpleza de esta canción, que podría llamarse una balada andina, sumada a la voz de Cata, hacen un ‘match’ perfecto. Por eso ha tenido éxito”, destaca el cantautor nacional tras explicar que su nueva entrega musical más que ser una canción dedicada al amor es “un mantra, un despertar a la libertad, a poder ser uno mismo en cualquier tipo de relación, sin máscaras ni condiciones”.

“Gian Marco ha sido siempre un referente de la canción romántica. Lo admiro mucho como compositor. Cuando me escribió, me invitó a colaborar, me sorprendió porque no nos conocíamos tanto. Y no solo me gustó la canción, también fue especial descubrirlo como persona, con un corazón muy cercano desde el comienzo. Creo que hicimos una buena conexión, algo súper importante a la hora de grabar una colaboración. Uno de los regalos más grande que nos da la música es poder crear una amistad a través de esta”, señala la artista colombiana.

Primer encuentro

El intérprete de clásicos como “No puedo amarte” y “Canción de amor” conoció a Catalina García en la ceremonia de los Grammy Latinos 2015, donde Monsieur Periné, la banda de la cantante, consiguió el premio a Mejor Nuevo Artista. Aquella vez, no intercambiaron palabras, sin embargo desde ese día, el cantautor peruano empezó a seguir el trabajo de la banda bogotana y de su vocalista.

“Recuerdo haberla visto con su grupo, luego de eso seguí su obra. En Miami nos juntamos por primera vez, almorzamos juntos. Coincidir en una canción es mágico, sobre todo desde la parte personal. Y creo que eso se vio en ‘Encontrándonos’, un ciclo de entrevistas que he venido haciendo con cada uno de los invitados para que la gente entienda que no solamente es un tema de cantar una canción juntos, sino que pensamos lo mismo”, enfatiza Zignago.

El videoclip de “Tú” fue producido por Samuel Rumierk Briceño y grabado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Catalina lo define como una producción “sencilla y espontánea”.

“Nos acompañó una artista local que es ceramista y tiene una historia muy bonita de sanación a través del arte, la cual conectaba muy bien con la canción. Y es que la música tiene esa capacidad de sanar. Fue bonito que se haya unido al proyecto”, destaca.

Gran protagonista

La nueva entrega musical de Gian Marco tiene como protagonista al charango, un instrumento que ha formado parte importante de la carrera y del sonido del destacado artista nacional.

“Siempre he sido muy cauteloso con el tema de los sonidos folclóricos porque no soy folclorista. Admiro profundamente el folclore, en este caso el andino. No es fácil colocarlo en mixturas porque es un sonido muy especial, hay que tener mucho cuidado para que no se vea opacado. En este caso, considero que es una una balada andina. Podría llamarse así por el bombo legüero y los condimentos que Julio, como productor, propuso. Siempre me ha gustado ese sonido que, de alguna manera, me identifica con el Perú, a pesar de que es un instrumento que lo compartimos con la sierra de Chile, Argentina Bolivia, Ecuador y una parte de Colombia. Cuando agarro el charango la gente se emociona”, confiesa.

Viña del Mar





Asimismo, destacó la participación de Lita Pezo en la última edición de la Quinta Vergara y le recomendó aprovechar la exposición que le dio el certamen.

Cabe destacar que en 1996, Gian Marco Zignago representó al Perú en el Festival de Viña del Mar en la competencia internacional con el tema “Canción De Esperanza Para No Morir”. Aquella vez no ganó una gaviota, pero dio un paso importante para su internacionalización.

“Debo confesarte que solo vi la primera presentación de Lita. Tiene una voz generosísima y un corazón gigante. Cualquier festival te ayuda a mostrarte, hay que aprovechar la exposición y ojalá ella lo aproveche porque creo que la carrera de cualquier artista depende, no solamente de su talento, sino de un equipo de trabajo, de un plan a corto, mediano y largo plazo. Le deseo lo mejor. Es una excelente cantante, tiene mucha personalidad en el escenario. Los inicios son de probar, cantar en festivales, tocar en conciertos, hacer covers para poder proponer después. Al margen de los resultados, creo que hizo un papel increíble. Me encantó”, subraya.