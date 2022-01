Conforme a los criterios de Saber más

La pausa terminó. Las luces vuelven a encenderse. Tras superar duras pruebas que estuvieron a punto de acabar con sus sueños profesionales, Gian Marco Zignago regresa “más fuerte y paciente”. Anuncia la nueva fecha de su concierto por sus 30 años de trayectoria artística. Será el próximo 16 de julio en el Estadio Nacional. “Vamos a reivindicar nuestra resiliencia, vamos a volver a sentirnos vivos”, nos dice.

Cabe destacar que ante la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país y las restricciones impuestas por el Gobierno como medida de prevención, el cantautor nacional tuvo que reprogramar “Gian Marco 30 años”. El espectáculo estaba previsto para celebrarse el 15 de agosto del 2020, luego se anunció que se celebraría un año después, el 21 de agosto del 2021.

“ Fueron dos años muy duros para mí, tanto profesional como personalmente. La pandemia nos llevó por lugares que jamás habíamos pensado explorar. Me pasaron muchas cosas, en ese momento también me estaba separando, todo estaba mal. Teníamos un concierto que habíamos programado con ilusión. En solo dos semanas habíamos vendido casi 30 mil entradas y de un momento a otro la vida cambió. En febrero del 2020 se canceló todo. Sentí mucha frustración. Fue fuerte psicológicamente. Estaba también la presión genuina de no poder cancelar un concierto”, comenta Zignago Alcóver, ganador de tres premios Grammy Latino.

¿Pensaste en cancelar el concierto? ¿En qué momento pasó eso?

Debo confesar que existió ese momento, fue después de que pasó la segunda vez que se pospuso, pero en nuestro país no hay un sistema que te permita devolver toda la cantidad de entradas que se vendieron. Era difícil. Y en tiempos de pandemia, donde todos estamos con los nervios de punta, recibí comentarios de todo tipo, pues al final soy yo el el que da la cara. Me dijeron desde estafador, hasta devuélveme la plata. Cuando sacamos el primer comunicado anunciando que la gente podía reclamar sus entradas o quedarse con ellas para una próxima fecha, tuvimos de un quince a veinte por ciento de devolución. Eso me comprometió a no tirar la toalla. Tenía sentimientos encontrados. Fue frustrante en todo sentido.

¿Qué fue lo más frustrante?

Enterarme hace unas semanas que Coldplay toca en el Estadio Nacional y con mi equipo venimos trabajando y pidiendo el estadio desde hace un año y medio. Pero eso pasa por un tema de fechas, de calendario FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), y yo había pedido para agosto. Hay que tener en cuenta que es un estadio que se dedica al fútbol. ¿Y sabes qué es lo más horrible? No poder decirle a la gente lo que realmente sucede.

¿Qué lecciones te dejaron estos dos últimos años?

Han sido dos años en los que -creo- me he convertido en una persona mucho más fuerte y paciente. Aprendí que uno nunca debe dar nada por sentado, aprendí a lidiar con el odio porque hubo un episodio en 2021 donde fui atacado de una manera asquerosa en las redes sociales por un TikTok. Dijeron que yo había tenido una actitud frente a alguien, dijeron que no me gustaba firmar autógrafos, ni tomarme fotos, que soy pedante, insoportable, egocéntrico, déspota.... Fue muy fuerte. Fue en febrero del 2021 y duró mucho tiempo, pero no quisiera entrar en detalles.

¿Fue una prueba dura?

Fue dura, fue muy grave lo que me pasó. En esta carrera cualquier persona que no nos conoce percibe una determinada cantidad de cosas. Hace poco en Instagram puse un escrito sobre la diferencia entre la percepción y el conocimiento, nosotros los seremos humanos solemos percibir, no conocer. Hay percepciones que te llevan a cosas buenas, pero no es la verdad y viceversa. Tenía dos millones de seguidores en Instagram, 30 mil personas se fueron con insultos gravísimos. Me pasó lo mismo con Nicole, mi hija. Aún sigo leyendo comentarios homofóbicos impresionantes. Nicole es una mujer feliz con su novia, la adoro. Como le decía a mis amigos, prefiero tener nuera que yerno. Es increíble la cantidad de ignorancia que existe en las redes. Han sido pruebas de soporte, de fortaleza, además venía de una separación.

Nuevo comienzo

¿El 2021 te separaste de Claudia?

Yo ya estaba separado desde hace varios años, lo que pasa es que ese año hice un comentario en un podcast (”Se regalan dudas”) y se armó todo un bolondrón. Me tomé la molestia de ver ciertos videos de programas nacionales y me daba risa cómo algunas personas con una desfachatez hablan de uno como si nos conocieran del barrio, como si se tomaran un café contigo todos los fines de semana. Me pasó y todo eso creo que me hizo mucho más fuerte. Más aún cuando ese año murió una de las personas más importantes de mi vida: el hermano de mi padre, mi tío Aldo, que era un ser maravilloso. Yo parecía su hijo. Cosas como estas te hacen más fuerte, te enseñan a no tomar nada por sentado, nada personal, porque la gente no me conoce. Sé que estoy rodeado de gente querida, tengo pocos amigos, soy un sobreviviente de la pandemia, de las emociones, del aprendizaje y de seguir siendo un buen papá. Mis hijos son el resultado de lo que Claudia y yo hemos hecho durante 27 años, tiempo que duró nuestro matrimonio.

¿Cómo te llevas actualmente con tu exesposa?

Tenemos una relación extraordinaria.

¿Está en tus planes rehacer tu vida? ¿Te gustaría volverte a enamorar?

Estoy seguro que eso sucederá cuando mi corazón se reestructure, se vuelva a formar, pero hay que ajustar nuevos circuitos, retomar cierto ritmo en el latido, metafóricamente hablando. Me da mucha ilusión saber que de repente puedo compartir lo que me queda de vida, que es bastante, con alguien. Como dice Rubén Blades: “Tengo más pasado que futuro”. Me siento joven, soy jovial, y el día que aparezca alguien y tenga ganas de contarlo, lo contaré. Aprendí a cuidar ese espacio de mi vida. Lo demostré con mi familia. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero creo que hay cosas en la vida que son muy de uno y no a todo el mundo le hace feliz tu felicidad. El día de mañana si me enamoro voy a ser el hombre más feliz de la tierra y tal vez podría de repente decir: encontré el amor de mi vida y una nueva forma de vivir.

Hace algunos meses compartiste un video cantando con Abril, tu hija menor, el tema “How deep is your love”. ¿Al igual que Nicole y Fabián también quiere dedicarse a la música?

Abril es un ser de luz, es una adolescente de 16 años, y sí, seguramente así como sus hermanos se va a dedicar a la música. Me interesa siempre que le ponga la atención a terminar lo que le corresponde, que es el colegio. Creo que es importante no quemar etapas. Mis tres hijos lo están haciendo. Nicole vive en México con su novia, Fer. Le va súper bien. Firmó con Warner. Le espera una carrera brutal. Lo que han visto de ella es solo un cinco por ciento. Me ha superado con creces y está experimentando esta nueva etapa. Ella tenía la duda de firmar con una disquera porque yo era independiente. Le dije que experimente, que no hay problema. Y Fabián está descubriendo una vena que es difícil descubrir. No va a ser fácil. Además, van a tener la comparación conmigo. Les va a tocar. Es inevitable. Y es ahí donde está la fortaleza .

Apuestas internacionales

¿Qué invitados internacionales y nacionales te acompañarán en Gian Marco 30 años?

Estoy viendo eso, sería una irresponsabilidad de mi parte darte nombres. Hace poquito hablé con Tony Succar y con Grupo 5 porque son parte de la carrera. Me imagino esa noche tocando juntos en pleno estadio “El ritmo de mi corazón”. Lo que sí te puedo decir es que mi show va a ser producido por Áureo Baqueiro, será estupendo. Queremos que todo el mundo en cualquier parte del estadio lo vea y escuche perfectamente bien. En ese sentido creo que mi público sabe valorar, va a valorar lo que va a pasar esa noche. Tengo miles de ideas, sería una explosión absoluta si llega a venir Gloria. Sería como cerrar el circulo de tantos años.

¿Qué representan Emilio y Gloria en tu carrera?

Emilio me abrió las puertas de sus oficinas cuando yo había dejado todo acá: trabajo, conciertos, televisión. Todo me estaba yendo bien, pero no quería tocar en La Estación de Barranco toda mi vida . Y no porque no fuera bonito, extraño tocar en ese lugar, toqué todos los viernes, durante diez años.

¿Cómo recibes las nominaciones de los Premios Luces a Hit del año y Disco del año?

Siempre agradecido y feliz por estar nominado, gracias a ustedes amigos de El Comercio por siempre pensar en mí, por seguir y apoyar mi carrera. “Mandarina” es un disco al que le tengo mucho cariño y “No va ser fácil” es una de mis canciones favoritas así que estoy contento. Gracias por el cariño y apoyo.

¿Qué opinas de la nominación de Tony Succar a los Grammy 2022 con “Live in Perú”, un álbum en el que has participado?

Se lo merece, es su nominación. Él es el productor y el artista. Hay que ser conscientes del trabajo que hizo Tony, cómo le puso ganas. Casualmente hace unos días hablé con él por el nacimiento de su hijita y en un momento de la conversación, me dijo: “Si no me hubieses llamado para hacer ‘Ritmo en mi corazón’, seguiría acá en Miami”. Él es un talento brutal, como no hay muchos, y es peruano. Ojalá que se lleve el Grammy, se lo merece. Las nuevas generaciones están intentando sin miedo, está pasando con mi hijo Fabián. Él quiere cantar, hacer un disco, sin embargo no tiene la experiencia de la calle. Ya le dije que vaya con cuidado.

¿Ha sido difícil ser padre siendo artista?

Dejé muchas cosas, grandes oportunidades de trabajo para poder ser papá. Y no me arrepiento, sobre todo cuando veo las fotos, los videos, los momentos, las conversaciones. Hay quienes me dicen: “Pudiste ser un artista más famoso con todas las canciones que tenías, trabajando con Emilio Estefan y los Grammy”. Ahora que mis hijos están grandes tengo mucho más libertad para retomar cosas que dejé porque todavía están las oportunidades. La semana que viene me voy a Miami, voy a empezar a producir y coescribir un disco con Julio Reyes, una persona a la que admiro muchísimo. Mi disco numero 17 es todo un reto porque nunca he coescrito todo un disco con alguien. Nunca dejé de grabar, aunque hay gente que cree que solo hice “Canción de amor”, “Domitila” y “Campaneando”, ja,ja,ja.

¿Las historias de tus canciones forman parte de tu vida?

“Mandarina” tiene muchas cosas mías. “En tu maleta” es una canción súper dura, “Espejismo” también es fuerte. Son canciones duras pero que terminan siempre diciéndote: “Mira hacia arriba”. Te pongo en un lugar de reflexión.

¿Qué etapa de tu vida describes en “En tu maleta”?

Alguna vez escuché a Silvio Rodríguez decir que él no contaba las historias de sus canciones porque quería que la gente le pusiera sus propias historias. A mí me pasa un poco lo mismo. Hay canciones que tienen partes distintas de diferentes historias. Eso pasa con “En tu maleta”. Y una canción que se titula “Todavía”, dice: “Todavía quedan rastros de tus manos en mi pecho. Todavía quedan rastros de mis besos al final de ti.” Es cuando estaba al frente de mi padre muerto. Y “Hoy” es una canción que se la hice al Perú, pero la gente juró y perjuró que hablaba del amor de una pareja. Luego tienes “Calma en mí”, una canción muy sanadora que la hice en un momento muy duro, me había mudado de casa, tenía otro estudio. Estaba mal, al límite, por el suelo. No me salía nada. Abrí la puerta del estudio y le dije a Dios: “Te lo suplico, necesito que el disco salga ya”. Agarré mi guitarra y la canción la hice en media hora. Fue sanadora porque me la estaba haciendo a mí.

¿Cuándo sale tu nuevo disco?

Este año, a fines. Va a ser uno de los más exquisitos. Pero antes del disco, este 17 de febrero, arrancamos una gira por Estados Unidos: Tampa, Miami, Nueva Jersey, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Virginia....

¿Qué representa para tu carrera este espectáculo del 16 de julio?

Voy a hablar a nombre de mi equipo de trabajo, representa reivindicar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de estar detrás de esto sin caer en el pesimismo. La reivindicación del trabajo en equipo, significa la posibilidad de volver a sentirnos vivos, la posibilidad de poder demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer un show en un estadio como el Nacional, de que mi carrera y mis canciones me lo permiten.

¿Qué otros sueños persigues?

Sueño con hacer un concierto sinfónico, me fascinaría hacerlo en el Gran Teatro Nacional. Lo tengo pauteado hacerlo con Mario Santos, que es un arreglista mexicano con quien he trabajado muchas cosas. Sueño también con hacer mi disco ayacuchano. Luego, los pendientes son las giras, hacer un unipersonal que podría servir de mucho sobre todo a los jóvenes que quieren empezar en este mundo de la música. Poder contarles mi experiencia desde el alma, el humor y el teatro que me acogió cuando era muy chico. Con música, con historias.

¿Y una serie inspirada en tu vida?

Eso no podría hacerlo nunca. Un libro de memorias talvez, pero sí un unipersonal porque tengo algo de clown, de payaso, aparte hice teatro. Y que la gente salga del teatro entendiendo una frase que para mí ha sido mi frase guerrera: “Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios”. Que la gente vaya a verme y que salga feliz, que es lo que va a pasar este 16 de julio.

