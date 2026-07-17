Gianni Pivetta, vocalista de Los Iracundos, falleció a los 67 años. (Foto: Facebook / Los Iracundos Oficial)
Gianni Pivetta, vocalista de Los Iracundos, falleció a los 67 años. (Foto: Facebook / Los Iracundos Oficial)
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El cantante Gianni Pivetta, reconocido por ser la voz de Los Iracundos durante más de dos décadas, falleció a los 67 años, según informó la propia banda a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Su partida genera conmoción entre los seguidores de la histórica agrupación de música romántica.

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