El cantante Gianni Pivetta, reconocido por ser la voz de Los Iracundos durante más de dos décadas, falleció a los 67 años, según informó la propia banda a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Su partida genera conmoción entre los seguidores de la histórica agrupación de música romántica.

Gianni Pivetta se incorporó a Los Iracundos hace aproximadamente 30 años y se convirtió en una de las voces más representativas de la agrupación en su etapa moderna, según informaron medios internacionales. Durante ese tiempo grabó cinco producciones discográficas y realizó extensas giras por América y Europa.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de la cuenta oficial de Facebook de la agrupación el pasado 12 de julio. En su mensaje, la banda agradeció el cariño del público y destacó la huella que dejó en la historia reciente de Los Iracundos, considerado uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español.

“Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros”, escribió la agrupación en su publicación.

Durante los años en que lideró la voz de la agrupación, Gianni Pivetta dejó una huella imborrable gracias a su entrega y compromiso. “Por más de dos décadas lo hiciste como nadie, defendiendo este legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario”, señalaron los integrantes de la banda.

Cabe mencionar, que la salud del artista ya había generado preocupación entre sus seguidores. En octubre de 2024, Los Iracundos comunicaron que Pivetta se retiraría de los escenarios por tiempo indefinido para priorizar su recuperación debido a un delicado estado de salud.

Gianni Pivetta, vocalista de Los Iracundos, falleció a los 67 años. (Foto: Facebook / Los Iracundos Oficial) / BRAYAN VALENCIA

Fundados en Paysandú, Uruguay, Los Iracundos alcanzaron fama internacional con éxitos como “Puerto Montt”, “Te lo pido de rodillas”, “Va cayendo una lágrima” y “Y te has quedado sola”. A lo largo de más de seis décadas, la agrupación ha logrado mantenerse vigente gracias a varias generaciones de músicos que han preservado su característico estilo.