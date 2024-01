Gipsy Kings by Andre Reyes, la agrupación flamenca catalana, regresa al Perú tras varios de años de ausencia para ofrecer un concierto el próximo 23 de febrero en el Boulevard de Asia (Paradiso).

De ese modo, las entradas para el show musical se encuentran a la venta en Teleticket, además que los usurarios podrán acceder a un descuento hasta el 7 de enero con cualquier medio de pago.

Presentarán sus famosos temas como Bambolèo, Volare, Bem Bem Maria, Baila Baila y otros como partida de su gira “Origen”.

La banda de origen francés, pero con raíces españolas, está compuesta por una familia de músicos reconocidos que destacan por su potencia artística sobre el escenario.

Sus más de 60 millones de discos vendidos y más de 30 años de trayectoria musical representan el éxito y prestigio que lograron durante su carrera, sostiene el grupo.

Gipsy Kings by Andre Reyes hizo varias adaptaciones musicales para el cine de Hollywood, tal como la de Hotel california, que formó parte de la banda sonora de El gran Lebowski, o de la canción You’ve Got a Friend in Me, para la película Toy Story 3.

La cita es el viernes 23 de febrero en el Boulevard de Asia (Paradiso) y el costo de las entradas va desde los S/ 260.