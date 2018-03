En la voz de Gisela Ponce de León, Lucho Quequezana cuenta que, al oír una de sus composiciones para una obra de teatro, "fue cuando descubrí su potencial musical, y dijimos: 'Tienes que hacer un show'". Diez años pasaron hasta la materialización del proyecto en torno a la expresión de la más auténtica Gisela. "Vamos a mostrarla como es, no en una obra, no tiene otro nombre ni un guion, es ella", dice Quequezana.

Gisela Ponce de León presentará desde el 15 de marzo el espectáculo con versiones de populares temas de artistas como Adele, Mon Laferte y Natalia Lafourcade. En el proceso de desarrollo del show, las normas cardinales a seguir fueron el huir a toda costa de la imitación y seguir sus propias intuiciones artísticas.

"Tiene que ver con un proceso personal de encontrar quién soy en escena, cómo sueno bien, qué me gusta decir, qué opino, cómo siento la música y me muevo", describe Ponce de León sobre alejarse respetuosamente de las versiones originales. "Es muy personal y estoy agradecida pues es una experiencia que, más allá de expresiva y artística, es una búsqueda personal", cuenta sobre esta introspección.

"Creo que lo que hemos logrado con este show es algo que en la música es importante: es muy honesto", explica Quequezana. "Las versiones nuevas guardan la esencia de la canción pero con ganas de experimentar, y esto es posible con una artista de un talento increíble como Gisela, y a mí como productor musical me permite trabajar, explorar, divertirme y experimentar", señala el artista.

Gisela Ponce de León dice sobre la fusión de su esencia sonora con la de Lucho: "Queque siempre termina convenciéndome, primero era una lista larguísima de canciones que me gustaban, pregunté en redes, entraron y salieron temas, y los que no me gustaban resultaron muy bonitas, y yo: 'Me niego, no me gusta, no me sale esta canción'. Quequezana me dice: 'Tranquila', y luego sale".

"Olvídate de la versión original, vamos a experimentar por otros lados", fue el concepto núcleo de Quequezana. "De pronto, Gisela comienza a desprenderse de esas influencias que son maravillosas para formarte, pero cuando haces tu show buscas encontrar tu propia voz", cuenta el productor, quien añade que el concierto contará con intervenciones de miembros de la audiencia quienes podrán cantar o tocar instrumentos con Ponce de León.

"Con Queque sí, sí, sí. ¿Cuándo?", responde con entusiasmo Gisela Ponce de León consultada por la posibilidad de grabar un disco con Lucho Quequezana. "No sé, paso a paso, primero vamos a ver cómo sale esto, tengo una sensación de mucha emoción y miedo bueno, no imagino como sería un disco", explica, mientras honra con los sentidos enfocados a la fluidez natural de su actual proyecto. "Además estoy súper cuidada por músicos increíbles y buena onda, y él (Quequezana) es increíble, confía mucho en mí y es un regalo", concluye.