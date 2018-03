Tema de Gloria Estefan ingresa al Registro Nacional de Grabación de EE.UU.

El coctel de ritmos de Gloria Estefani y Miami Sound Machine "Rhythm is Gonna Get You", la exitosa canción "Footloose" de la película homónima y el himno disco "Le Freak" fueron seleccionados el miércoles por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación para la posteridad.

La prestigiosa institución anunció 25 trabajos más para ser ingresados al Registro Nacional de Grabación, en el cual la Biblioteca del Congreso protege las ediciones originales debido a su importancia histórica.

"Rhythm is Gonna Get You", de Gloria Estefan, la cantante originaria de Cuba, y su grupo Miami Sound Machine, fue pionera en su lanzamiento en 1987 al hacer llegar a un gran público una pista pop con trasfondos latinos.

Estefan dijo en un comunicado que la canción "se propuso crear una fusión de ritmos que reflejara las culturas musicales de nuestra Cuba natal y nuestro país de adopción, Estados Unidos".

"Por lo tanto, es un galardón de especial importancia para nosotros que sea honrado como una parte importante del legado creativo de este gran país con su incorporación al Registro Nacional de Grabación", dijo.

Por su parte "Footloose", interpretada y coescrita por Kenny Loggins, se convirtió en una de las canciones más exitosas de la historia del cine como tema del drama musical de 1984 protagonizado por Kevin Bacon sobre una pequeña ciudad religiosa que prohíbe el baile desenfadado y el rock a los jóvenes.

La canción "sigue siendo hoy profundamente emblemática de la década de 1980: divertida, estimulante y, a su manera, un poco rebelde", dijo la Biblioteca del Congreso en su anuncio.

También se honró al tema "Le Freak", lanzado en 1978 por el grupo negro Chic, uno de los mayores éxitos de la música disco, comandado por la guitarra funky de Nile Rodgers y sus letras que pusieron nombre a una época.

"A pesar de la supuesta 'muerte' de la música disco, 'Le Freak' de Chic se ha convertido en un elemento básico de recepciones de bodas, bandas sonoras de películas y clubes nocturnos", dijo la Biblioteca del Congreso.

Pero también ingresarán a la Biblioteca obras ampliamente conocidas de artistas famosos.

También se preservará "(We're Gonna) Rock Around the Clock" de Bill Haley y sus Cometas, la canción de 1954 que fue una de las salvas de irrupción del rock 'n' roll en Estados Unidos, y banda sonora de la megaexitosa película musical "The Sound of Music", de 1965.

Otras selecciones incluyen el álbum de Harry Belafonte de 1956 "Calypso", que marcó un precoz avance comercial de la fusión musical, el clásico de Motown "My Girl" de The Temptations y "Rumors" de Fleetwood Mac, un álbum pop de 1977 que encontró la armonía musical en el interior de una banda que enfrentaba un intenso conflicto personal.

Puedes revisar la lista completa de temas incluidos este año aquí.