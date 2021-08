Conforme a los criterios de Saber más

Gloria Trevi lanzó esta semana “Nos volvimos locos”, el primer adelanto de lo que será su próximo disco y una nueva prueba de su capacidad de reinvención. Desde la ‘chica de pelo’ suelto hasta ‘El Sr. Trevi’, la mexicana apuesta siempre por algo distinto en su repertorio y, luego de un año de para por la pandemia de COVID-19, vio en un dueto con el puertorriqueño Guaynaa la posibilidad de acercarse a lo urbano sin traicionar su esencia; es más, reencontrándose con ella.

“Hubo una época en la que ‘Todos me miran’ fue una canción nueva, ahora tengo canciones como ‘Ábranse perras’ que se está convirtiendo en un nuevo clásico y siento que ‘Nos volvimos locos’ es una canción que me da la oportunidad de volverme a tirar al piso, de romper la ropa, como ‘Dr. psiquiatra’, porque tiene esa vibra y te invita a romper la pose”, nos dijo en una enlace vía Zoom a propósito de la presentación de la canción:

-Hay una disquera en Los Ángeles, Amoeba Records, que tiene un canal de YouTube que me gusta mucho y me sorprendí cuando te vi allí hablando de tus gustos musicales y de cine en una sección que tienen llamada “Whats in my bag”. Me acuerdo que cuando vi ese video me llamó mucho la atención que andabas escuchando desde Mecano hasta Macklemore, a quien dijiste que conociste por tus hijos. Así que cuando te veo colaborando con artistas como Karol G o ahora Guaynaa, me acuerdo de esa apertura que tienes con todo lo nuevo. Y mi primera pregunta va por allí. ¿Cuánto influyen tus hijos ahora en tu visión de tu música y los sonidos que quieres abordar?

Se sorprenderían, la verdad. Me gusta mucho escuchar la música que escuchan ellos. Cuando vamos en el carro, se apoderan de la radio y voy escuchando lo que ellos ponen, y como ellos están creciendo en los Estados Unidos, escucho mucho R&B y rap. Ellos también hacen sus comentarios respecto a lo que yo escucho, pero son muy versátiles musicalmente. Han crecido escuchando rancheras mexicanas y mi música. Tienen un panorama muy amplío y, cuando tengo una canción nueva, me gusta ponérselas y escuchar sus opiniones y hasta me dan sugerencias de cómo debería cantar alguna canción o hacer los fraseos. Cuando estaba haciendo “Ábranse perras”, mi hijo mayor, Ángel, al que le gusta mucho la música, me dio una sugerencia sobre como debería ser el ‘beat’. Yo quería algo que fuera duro, porque el tema es de mucho empoderamiento femenino, tiene muchas frases utilizadas por la comunidad gay, pero la comunidad gay es ese espíritu femenino dentro del cuerpo que sea. No quería que la canción fuera ‘popera’ y mi hijo Ángel me dio la idea. Ellos tiene mucho que ver con mi música. También me gusta escuchar lo que suena en Europa, Estados Unidos y América Latina, para alimentarme todo el tiempo de cosas nuevas. Soy como la bruja de “Blancanieves”, me alimento de todas las aldeanas (risas).

- En “Nos volvimos locos”, el tema que has presentado ahora como adelanto de tu nuevo disco, se nota la buena conexión que se generó entre tú y Guaynaa, que no es algo que se da todo el tiempo entre artistas que deciden colaborar. ¿Cómo fue ese primer encuentro entre ustedes en el estudio?

Fue súper bonito. Cuando nos ponen en contacto y Guaynaa habla conmigo, inmediatamente me abrazó. Yo a veces no sé cómo me van a recibir y soy un poquito tímida, pero él se puso a gritar: “Es Gloria Trevi, mi mamá, mi tía, mis hermanas se van a volver locas cuando sepan que voy a grabar con Gloria Trevi. Ahora sí ya llegué al mundo intraespectacular”. También me dijo que cantó “Todos me miran” en un programa de TV en Puerto Rico. Y yo le dije: “Cuando mis hijos, mis sobrinos y sus amiguitos sepan que voy a hacer una canción con el Guaynaa se van a volver locos”. Ya luego nos reconocimos que vinimos del mismo planeta. Somos ‘workahólicos’, nos dormimos tardísimo y nos levantamos tempranísimo, pero con pocas horas ya estamos listos para estar creando y trabajando . También somos versátiles. (Cuando escuchó el tema) Él me dijo que lo estaba sacando de su zona de confort, porque reconoció esa parte popera y rockera en “Estamos locos” junto con su parte urbana, pero que eso le encantaba. Y la verdad es que el Guaynaa canta bien, canta bien hasta las rancheras, lo tengo grabado cantando rancheras y en algún momento lo voy a compartir (en redes sociales). El primer día que nos encontramos en persona en un estudio, se puso a cantar y brincar, visualizando cómo sería un concierto. Me dijo: “cuando estemos en un concierto, esto va a ser la locura”. Yo le respondí: “Cuando nos juntemos en el escenario, que refuercen los cimientos porque de los brincos vamos a hacer que todo tiemble”. Así que no tengan miedo en China, no es un temblor, es un concierto acá en el Occidente (risas).

-Me reí mucho cuando, al final del tema, le preguntas: “¿Dijo mi chichi?”.

Fue algo que se dio de manera muy natural. Yo estaba cantando con él y lo oí decir “mi chichi” como tres veces y le pregunté: “¿para ustedes en Puerto Rico mi chichi quiere decir lo mismo que para mí?”. Y él me dijo que sí, pero que también, además de ser el pecho de la mujer, es una forma cariñosa de decir “mi parejita”, como diciendo “te tengo en mi corazoncito”. Y yo le conté que en México, nosotros decimos “mi nalguita”. A tu pareja le dices: “él es mi nalga”. Es menos romántico, pero también muy apasionado (risas).

Gloria Trevi habla sobre su tema con Guaynaa. (Fuente: El Comercio)

- ¿Cómo ha sido para ti este año sin poder estar en contacto físico con tus fans?

Yo soy una niña que soñó con tener amigos en todo el mundo, que mi música la cantaran por todos lados y estar arriba de un escenario. Luché muchísimo por ese sueño y hubo una época en la que una persona convirtió ese sueño en una pesadilla. Logré sobrevivir a eso y salí pero con menos un millón a empezar de nuevo . De repente, vuelvo a lograrlo y me están nominando a premios y mis canciones están en las radios, aunque con toda aquella carga que tengo que llevar, porque para una mujer siempre es muy difícil que la sociedad e incluso las propias mujeres acepten que te puedes equivocar, que eres vulnerable, y te quieran siempre echar la culpa de todo, porque como eres mujer es mas fácil así. imagínate, lo que es hacer realidad tu sueño una vez más, pero rodeada de personas que merecen compartir contigo el éxito y, de repente, se viene una pandemia. ¿Qué pasa cuando ese sueño se tiene que detener? Ahora no nada más valoro lo que es la libertad, en todo su esplendor, sino que también valoro la salud y la vida, porque han sido tiempos de verle la cara a la muerte y de volverme a levantar porque soy una sobreviviente innata. Yo no me rindo nunca, soy muy terca. Han sido lecciones, pero han sido lecciones bonitas, que han puesto a prueba mis dichos. Yo creo firmemente lo que dice la Biblia: “Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo”. Yo tuve que vender mi avión porque tenía que escoger entre continuar pagándole a mi gente, a mis empleados, sus nominas o mantener ese avión . Obviamente, prefiero seguir apoyando a mi gente. Y vale la pena, porque me siento bien de ser probada como ser humano y de luchar mis pruebas.

- ¿Y hay miedo también al enfrentarte a un nuevo material?

Una semana antes de salir a los Premios Juventud me dio como una depresión, estaba tirada, empecé a llorar y me dije: ‘no quiero ir, quiero estar con mis hijos, disfrutando la vida, me dedico mucho al trabajo y no estoy con mis padres y mis perritos’. Luego pensé: en dos semanas voy a estar con mis hijos, ahorita es momento de estar con mi público, con mi equipo de trabajo, con toda la gente que me sostiene y que yo sostengo, lo que pasa es que tengo miedo porque voy a sacar un tema nuevo y tengo miedo de cómo va a reaccionar el público. Ya que identifiqué el sentimiento: me hice amiga del miedo, lo dejo pasar, pero nunca lo dejo ganar.

Actualmente, Gloria Trevi está preparando los detalles de la gira “Isla Divina”, cuya primera fecha será el 20 de enero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. “Con esta gira los quiero sacar del apocalipsis y llevármelos a una isla divina, a un mundo nuevo en donde vamos a empezar de cero y lo vamos a hacer bien y nos vamos divertir”, explicó la artista.

