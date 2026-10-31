Gloria Trevi será homenajeada con el reconocimiento Artista Oro en los Premios HEAT 2026, donde también ofrecerá una presentación musical el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México.
Gloria Trevi será homenajeada con el reconocimiento Artista Oro en los Premios HEAT 2026, donde también ofrecerá una presentación musical el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México.
Por Redacción EC

Gloria Trevi será una de las grandes protagonistas de los HEAT Latin Music Awards 2026. La cantante mexicana recibirá el reconocimiento Artista Oro, una distinción a su trayectoria de casi cuatro décadas, durante la ceremonia que se celebrará el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Además, ofrecerá una presentación musical en la gala, que será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv.

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