Gloria Trevi será una de las grandes protagonistas de los HEAT Latin Music Awards 2026. La cantante mexicana recibirá el reconocimiento Artista Oro, una distinción a su trayectoria de casi cuatro décadas, durante la ceremonia que se celebrará el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Además, ofrecerá una presentación musical en la gala, que será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv.

El homenaje fue anunciado el 29 de octubre por la organización de los premios. Diana Montes, directora ejecutiva de los HEAT, destacó que el reconocimiento celebra no solo el recorrido artístico de Trevi, sino también su vigencia y los nuevos proyectos que prepara.

Con éxitos como “Pelo suelto”, “Con los ojos cerrados”, “Cinco minutos” y “El favor de la soledad”, la intérprete ha construido una carrera que atraviesa distintas generaciones. Su estilo, su presencia escénica y sus canciones la han convertido en una figura reconocida del pop latino.

Según cifras difundidas por la organización, Trevi ha vendido más de 30 millones de discos y acumula cerca de 7.000 millones de reproducciones musicales. También ha conseguido varios primeros lugares en la clasificación Top Latin Albums de Billboard.

El reconocimiento se suma al Premio a la Trayectoria Musical que recibió en abril de este año durante Billboard Mujeres Latinas en la Música. En 2026, además, emprendió su Celebration Tour, con presentaciones en distintos países de América Latina y España.

Nuevos proyectos

Lejos de detener su actividad musical, Gloria Trevi prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para comienzos de 2027. Como parte de esta nueva etapa, presentó canciones como “Pompas de jabón” e “Intensamente”, esta última grabada junto a sus hijos Ángel y Armando Gómez.

La artista será homenajeada en una edición especial de los Premios HEAT, que por primera vez tendrán a México como país anfitrión. La celebración se desarrolla en coordinación con autoridades de Jalisco y Puerto Vallarta.

La Semana HEAT comenzará el 31 de octubre y reunirá actividades musicales y encuentros con artistas en Guadalajara y Puerto Vallarta, antes de culminar con la premiación del 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.