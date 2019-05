Gonzalo Genek: "He cambiado mucho mi estilo por todas las cosas que me pasaron" | ENTREVISTA

"Para hacer rap, tienes que transmitir". Esa es la premisa de Gonzalo Genek; el rapero peruano que viene reclutando más adeptos a la cultura hip hop desde hace ocho años. Las letras de su último disco "Licor, Amor y Jazz" (2015) se convirtieron en las favoritas de los amantes del género; quienes hoy esperan su nuevo EP "Flow Amazing", en el que promete mostrar un crecimiento musical luego de cuatro años.

Con un aprendizaje autodidacta y mucha maña, Gonzalo Genek se convirtió en productor musical antes que en rapero. Su interés por la música -heredado de su padre- y por las computadoras le facilitaron el trabajo. Uno muy individual, pues la autogestión siempre fue una responsabilidad que, hasta hoy, se enorgullece en asumir. Componer sus propias canciones, diseñar sus pistas y organizar sus shows le dan ese 'plus' por encima de sus colegas. Resultado de esto fue el disco "Mente en blanco" (2011); la primera colección de pistas que produjo para raperos estadounidenses y chilenos.

El rap llegó casi a la par. Durante una adolescencia confusa, el hip hop lo recogió. Aquella cultura urbana del graffiti, el break dance, el DJing y el MC le abrió las puertas para crear su propio estilo que hoy dice tener influencias del reggae, la salsa, el jazz y el soul. Pero como nada es gratuito, Gonzalo Genek confiesa que "para poder hacer rap, una persona tiene que escuchar música y leer mucho". Tal y como lo hizo en vida el rapero venezolano Canserbero.

Gonzalo Genek se inició en la música creando y diseñando pistas musicales para raperos extranjeros. (Foto: Difusión)

BATALLA DE LOS GALLOS

Probablemente, la mayor referencia que tengamos del rap sean las batallas de los gallos; pues convocan, en diversas partes del mundo, a miles de espectadores en un show de improvisación a gran escala. Los más talentosos 'freestylers' se enfrentan en un intercambio de rimas aplaudidas por el público. Sin embargo, para Gonzalo Genek, este tipo de eventos no representa realmente a la cultura hip hop. "Es una improvisación, algo que sale en el momento. Simplemente, están compitiendo. Se insultan unos a otros, diciendo lo primero que se les ocurrió. Con el rap no se compite, con el rap se enseña y se aprende", declara.

Aunque asegura no estar en contra de la realización de las batallas, considera que estas no deben ser entendidas como una manifestación del rap y, mucho menos, del hip hop. "La batalla de los gallos es una cosa muy aparte del rap (...). Yo no quiero que desaparezca, lo que no me parece es que digan que el hip hop o el rap es la batalla de los gallos, porque no lo es", explica Gonzalo Genek; al mismo tiempo que admite nunca haber participado en una de ellas y tampoco querer hacerlo en el futuro.

Gonzalo Genek no le cierra las puertas a la comercialización de su carrera, siempre y cuando mantenga siempre su estilo. (Foto: Difusión)

Cuestionado acerca de lo que sería realmente una batalla de los gallos para él, Gonzalo alude a las palabras "entretenimiento" y "disciplina", aunque reconoce que meritoria. El también productor musical cree que el género al que pertenece involucra un mensaje más profundo que el mostrado en dichos eventos. "En el rap tiene que haber técnica, estilo, mucho 'flow' (...) No solo es escribir algo social o político, sino cómo lo dices", concluye.

FLOW AMAZING

Atrás quedaron las temáticas de amor que caracterizaron a "Licor, Amor y Jazz" en el 2015. Este año, Gonzalo Genek experimenta una madurez musical con su EP "Flow Amazing". Compuesto por seis canciones que no pasan los dos minutos de duración, este disco demuestra un cambio importante en las letras y las pistas. "He cambiado mucho mi estilo por todas las cosas que me pasaron. Quiero demostrar que ya no soy el chico que antes hablaba de amor. Ahora, te cuento mis problemas", adelanta.

► Escucha aquí "Desorden" de Gonzalo Genek ft. Django:

"Desorden" - Gonzalo Genek ft. Django. (Fuente: YouTube).

"Flow Amazing" llega a las plataformas este miércoles 29 de mayo; el mismo día que Gonzalo Genek cumple años. Podrás escuchar las versiones en vivo de sus nuevos temas en "El Dragón" de Arequipa el 31 de mayo; en el Festival Pura Calle el 9 de junio; y en el Festival Selvámonos en Oxapampa del 27 al 29 de junio.