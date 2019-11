En los últimos años se discute más sobre el suicidio entre los artistas pop de Corea del Sur (K-Pop), tema que se habría escapado de las manos de las compañías que controlan la industria. El domingo último fue hallada sin vida en su departamento de Seúl la exintegrante del grupo Kara, Goo Ha-ra (28); en lo que, hasta el momento, parece ser un suicidio.

En octubre último la amiga de Goo-Hara y también cantante, Sulli, fue hallada muerta en su departamento de Seongnam. Lo mismo ocurrió con Jonghyun de la ‘boyband’ SHINee, en 2017. Estos eventos, que preocupan a fans del K-Pop en todo el mundo, motivan una pregunta: ¿Qué hay detrás del suicidio de una persona mediática?

Duras exigencias

No sorprenden a los conocedores de la escena K-Pop las imposiciones de las principales compañías musicales para los artistas, sometidos a requerimientos de estética y conducta como mantener un peso específico, mostrarse agradables y tiernos, no decir groserías, entrenar duro; etc.

¿Pueden estas exigencias motivar el suicidio de una figura pública? Álvaro Valdivia, director de Sentido: Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio, y especialista en promoción de la salud mental y prevención del suicidio, descartó la existencia de una sola causa que origine esta decisión.

“El suicidio es multicausal. Las personas que deciden acabar con su vida, no lo hacen por una razón, lo hacen por un cúmulo de razones. La presión mediática puede ser un factor detonante, puede ser un factor más que, unido con otros, (como) la personalidad, experiencias previas y otras cosas que no conocemos, hacen que ellos lleguen a este momento de su vida”, asegura.

Goo Ha-ra fue encontrada sin vida en su domicilio el pasado 25 de noviembre. (Foto: Reuters)

Las demandas de la industria surcoreana de las que fueron parte estas personas son elementos en común para analizar el caso. Pertenecer a un mismo sistema de exposición artística y personal es, según Valdivia, un punto a evaluar, sobre todo al relacionarse con la llamada “vulnerabilidad al estrés”; es decir, cómo se construye un proceso suicida, en el que la persona está continuamente expuesta a factores de riesgo.

“Para estas personas que tienen muchos seguidores, mucha exposición y que se espera mucho de ellos, este factor de exposición pública tiene un significado mucho más importante y angustiante que para el resto de la población”, admite el especialista, aunque reconoce que esta no es una circunstancia solo de la cultura asiática.



Álvaro Valdivia,especialista en promoción de salud mental.

Goo Ha-ra participó en alrededor de 7 dramas surcoreanos. (Foto: Difusión)

Buscar responsabilidades

Valdivia indica que más del 95% de suicidios suceden por una decisión voluntaria. Otro porcentaje más pequeño corresponde a personas con problemas psiquiátricos que los aleja de la realidad, como esquizofrenia severa o drogadicción. A pesar de ello, los deudos del suicida ─también llamados “sobrevivientes a pérdida”─ asumen un duro proceso de duelo que los lleva a buscar responsables que muchas veces no existen.

Los seguidores de Goo Ha-ra, por ejemplo, culpan de su muerte al exnovio Choi Jong Bum por haberla agredido física y sexualmente durante su relación, además de amenazarla con la difusión de imágenes íntimas. La depresión que este hecho le causó se habría intensificado tras la muerte de su amiga Sulli, quien también falleció a causa de un suicidio. Estos factores de riesgo son valorados por Valdivia como “extremos", ya que pudieron impulsar la decisión de la cantante. ”Las personas que están en duelo por suicidio tienen muchísimas posibilidades de también desarrollar ideas suicidas. Probablemente, ella se sintió expuesta, sintió incomprensión y este acontecimiento tan duro ha hecho que también se sienta mal", explica.

Si bien Valdivia cree que estos hechos pudieron causar mayor presión en la artista, no considera sano buscar culpables.

“En el duelo por suicidio, existe necesidad de responsabilizar. Existe culpa, cólera, ansiedad. Cuando hay fans que ven por todo lo que ella ha pasado, por supuesto que pueden hacer una lucha gigante; pero eso no va a aliviar la pena de la persona que se queda”. Por el contrario, aconseja que “para elaborar un duelo por suicidio, se debe aceptar y perdonar a la persona que se fue. Eso es muy difícil cuando uno está tratando de culpar a otros, porque ella ya tomó su decisión”.

Goo Ha-ra ya había intentado suicidarse en mayo del 2019. (Foto: Difusión)

¿Se puede hablar de un “contagio”?

Lo que se especula que sería una ola suicidios dentro mercado musical asiático no sería tan descabellado. De acuerdo a las investigaciones de la suicidología, sí existe un fenómeno llamado “contagio psicológico” que afecta en mayor proporción a ciertas poblaciones o contextos determinados; como en el caso de un suicidio de alguien altamente mediático y la manera de reportar esta muerte en los medios de comunicación. El caso de los ‘idols’ surcoreanos encaja con estos parámetros.





Al poseer popularidad a gran escala, el alcance en las acciones de estas estrellas ─incluso su propia muerte─ son vistos por una enorme cantidad de personas. Dentro de este público, incluso, están otras figuras famosas que podrían servirse de este hecho para potenciar sus ya existentes ideas suicidas, pero no crearlas. “Es completamente falso que una persona le ponga la idea de suicidio a otra. Lo que sí puede suceder es que a una persona que ya lo haya pensado, que esté más predispuesta y más sensible, podría generarle una mayor carga, solo si ya hubo antes una historia. Pero que por leer un periódico, aparezca una idea en mi cabeza, es un mito”, afirma Álvaro Valdivia.

***

“Cada cabeza es un mundo”, dice la canción. No podemos conocer las verdaderas causas de un suicidio, más aún de quienes lo cometieron en medio de un ambiente de presión mediática y social. En el caso de Goo Ha-ra, Sulli, Jonghyun y todas las estrellas que se fueron por voluntad propia, sean o no del K-pop; solo nos queda su recuerdo. Y sus canciones.