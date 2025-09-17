Gorillaz confirmó el estreno de The Mountain, su noveno álbum de estudio, que llegará el 20 de marzo de 2026 como el primer lanzamiento de la agrupación en su propio sello, KONG. La noticia vino acompañada del lanzamiento de The Happy Dictator, tema grabado en colaboración con Sparks que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El nuevo trabajo reúne 15 canciones que mantienen la dinámica de experimentación característica de la banda. El disco convoca a músicos de distintas escenas y tradiciones: Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Bizarrap, Black Thought, Johnny Marr, Trueno, Yasiin Bey y Paul Simonon, entre otros. También incluye voces de antiguos colaboradores ya fallecidos, como Bobby Womack y Tony Allen, lo que refuerza el carácter intergeneracional del proyecto.

The Mountain Tour comenzará en Mánchester el 21 de marzo de 2026. (Foto: Difusión)

La promoción del disco se complementa con The Mountain Tour, que en 2026 recorrerá el Reino Unido e Irlanda. La gira arrancará en marzo e incluirá un concierto masivo en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 20 de junio, con Sparks y Trueno como invitados especiales.

La narrativa ficticia de Gorillaz también se actualiza: los personajes aparecen en India, tras conseguir pasaportes falsos para escapar de la fama, en busca de nuevos sonidos y experiencias. Con este relato paralelo y un disco que apuesta por la diversidad cultural, la banda virtual reafirma su capacidad de reinventarse más de veinte años después de su debut.

