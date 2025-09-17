Gorillaz confirmó el estreno de The Mountain, su noveno álbum de estudio, que llegará el 20 de marzo de 2026 como el primer lanzamiento de la agrupación en su propio sello, KONG. La noticia vino acompañada del lanzamiento de The Happy Dictator, tema grabado en colaboración con Sparks que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
El nuevo trabajo reúne 15 canciones que mantienen la dinámica de experimentación característica de la banda. El disco convoca a músicos de distintas escenas y tradiciones: Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Bizarrap, Black Thought, Johnny Marr, Trueno, Yasiin Bey y Paul Simonon, entre otros. También incluye voces de antiguos colaboradores ya fallecidos, como Bobby Womack y Tony Allen, lo que refuerza el carácter intergeneracional del proyecto.
La promoción del disco se complementa con The Mountain Tour, que en 2026 recorrerá el Reino Unido e Irlanda. La gira arrancará en marzo e incluirá un concierto masivo en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 20 de junio, con Sparks y Trueno como invitados especiales.
La narrativa ficticia de Gorillaz también se actualiza: los personajes aparecen en India, tras conseguir pasaportes falsos para escapar de la fama, en busca de nuevos sonidos y experiencias. Con este relato paralelo y un disco que apuesta por la diversidad cultural, la banda virtual reafirma su capacidad de reinventarse más de veinte años después de su debut.
La promoción del disco se complementa con The Mountain Tour, que en 2026 recorrerá el Reino Unido e Irlanda. La gira arrancará en marzo e incluirá un concierto masivo en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 20 de junio, con Sparks y Trueno como invitados especiales.
La narrativa ficticia de Gorillaz también se actualiza: los personajes aparecen en India, tras conseguir pasaportes falsos para escapar de la fama, en busca de nuevos sonidos y experiencias. Con este relato paralelo y un disco que apuesta por la diversidad cultural, la banda virtual reafirma su capacidad de reinventarse más de veinte años después de su debut.
Las canciones que conforman el nuevo álbum de Gorillaz:
- The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)
- The Happy Dictator (feat. Sparks)
- The Hardest Thing (feat. Tony Allen)
- Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)
- The God of Lying (feat. IDLES)
- The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- The Manifesto (feat. Trueno and Proof)
- The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- Delirium (feat. Mark E. Smith)
- Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)
- The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)
- The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Salsa Lima Festival: La India será la primera artista internacional en llegar al país
- Emmy Awards 2025: “Adolescence” arrasa con seis premios; “The Pitt” gana a Mejor serie de drama
- Jacob Collier: “El mundo no necesite más buenos músicos, necesita más gente buena”
- David Bisbal emocionado de llegar a Sudamérica con una nueva faceta
- Ca7riel y Paco Amoroso: Lima ardió con su fiesta eléctrica
Contenido sugerido
Contenido GEC