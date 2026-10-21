El concierto de Gorillaz en Lima, el primero de la banda en el país, cambió de sede. La agrupación liderada por Damon Albarn ya no se presentará en Arena 1 Park, sino en Lurín Live, en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, el lunes 23 de noviembre. Según informaron los organizadores en sus redes sociales, la decisión busca garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes. Quienes ya compraron su entrada podrán usarla en el nuevo local sin realizar ningún trámite, pues Ticketmaster actualizará los datos de forma automática.

Por la mayor capacidad del recinto, la producción abrirá una nueva venta para todas las zonas a partir de las 10 a. m. del jueves 22 de octubre. Las entradas costarán S/ 463 en Platinum, S/ 342 en VIP y S/ 231 en General, y se podrán adquirir en la web de Ticketmaster y en sus puntos físicos: las tiendas Wong de San Borja, Miraflores y Plaza San Miguel, además del Metro de Plaza Norte. El local dispone de más de 3 mil estacionamientos, que se venderán por los mismos canales a S/ 40.

En cuanto al transporte, los organizadores precisaron que varias líneas de transporte urbano llegan hasta Lurín Live. Las rutas 1254 y 1251 recorren distritos del centro y el sur de la capital; las líneas 1098 y 1058 conectan con el Cono Este, y la 1488 parte desde Chosica y zonas aledañas. Al finalizar el concierto, se dispondrá de buses de gran capacidad hacia Lima, con un pasaje de S/ 12 y tres paraderos finales: Puente Benavides y Trébol de Javier Prado, en Surco, y Puente Santa Anita, en la Vía de Evitamiento y la Carretera Central.