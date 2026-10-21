Gorillaz, la banda de Damon Albarn, llegará a Lima el lunes 23 de noviembre para su primer concierto en el país. (Foto: Difusión)
Gorillaz, la banda de Damon Albarn, llegará a Lima el lunes 23 de noviembre para su primer concierto en el país. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El concierto de Gorillaz en Lima, el primero de la banda en el país, cambió de sede. La agrupación liderada por Damon Albarn ya no se presentará en Arena 1 Park, sino en Lurín Live, en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, el lunes 23 de noviembre. Según informaron los organizadores en sus redes sociales, la decisión busca garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes. Quienes ya compraron su entrada podrán usarla en el nuevo local sin realizar ningún trámite, pues Ticketmaster actualizará los datos de forma automática.

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