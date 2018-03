GOT7: Conoce al grupo K-Pop que llega por primera vez a Sudamérica

GOT7, una de las agrupaciones K-Pop de mayor cantidad de fanáticos en la actualidad, visitará por primera vez el continente sudamericano este mes de julio. El septeto de chicos, grupo hermano de las también famosas Twice, llegarán en promociones de su reciente lanzamiento "Eyes On You", que incluye su tema éxito en YouTube "Look".

El grupo conformado por JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, y Yugyeom recorrerán en su gira Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina en las fechas 13, 15 y 17 de julio, respectivamente. Si aun no los conoces, puedes escuchar aquí nueve temas destacados de la popular banda surcoreana.

"If You Do" (2015)

Video de GOT7 para el tema "If You Do". (Fuente: YouTube)

"Hard Carry" (2016)

Video de GOT7 para el tema "Hard Carry". (Fuente: YouTube)

"Teenager" (2017)

Video de GOT7 para el tema "Teenager". (Fuente: YouTube)

"Look" (2018)

Video de GOT7 para el tema "Look". (Fuente: YouTube)

"My Swagger" (2017)

Video de GOT7 para el tema "My Swagger". (Fuente: YouTube)

"Stop Stop It" (2014)

Video de GOT7 para el tema "Stop Stop It". (Fuente: YouTube)

"Fly" (2016)

Video de GOT7 para el tema "Fly". (Fuente: YouTube)

"You Are" (2017)

Video de GOT7 para el tema "You Are". (Fuente: YouTube)

"A" (2014)