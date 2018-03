GOT7 en México: lo que debes saber si planeas ir al concierto

GOT7, estrellas K-Pop de popularidad global, llegan por primera vez a Latinoamérica en su gira mundial 2018. Con el reciente lanzamiento de su EP "Eyes on You", visitarán por primera vez México con un emocionante show este 13 de julio en Palacio de los Deportes.

En su tour de 3 meses, el cual arrancará el 4 de mayo en Seúl, GOT7 recorrerá 17 ciudades de Europa, Asia, Norte y Sudamérica. En este último visitarán Buenos Aires el 15 de julio y Santiago de Chile el 17.

El grupo multinacional que debutó en 2014 con su EP "Got It?" y elegido Mejor nuevo artista en los Golden Disk Awards 2015, recorrió en pocos años largo camino, siendo escogidos Mejor acto coreano en los MTV Europe 2016 y "World Performance" en los MAMA 2017.

Su videoclip de YouTube más visto, "Just Right", se encuentra actualmente cerca de los 200 millones de vistas y su último sencillo, "Look", viene siendo de los más exitosos de 2018 en K-Pop.

1. Los datos generales:

Fecha: 13 de julio

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México. (Ver mapa)

Hora: Por confirmar.

Productoras: Ninshi (México), NoiX (gira Latinoamérica) y SubKulture (socios promotores EEUU).

Evento oficial en Facebook aquí.

2. Cómo comprar entradas

Las entradas se encontrarán disponibles vía Ticketmaster, donde mientras tanto puedes inscribirte para recibir una alerta cuando éstas salgan a la venta. Obtendrás además de los métodos de compra, pago y distribución de las ubicaciones en Palacio de los Deportes.​ Según GOT7 Ahgases México, la productora SubKulture anunció que estos se darían a conocer el 31 de marzo.

Plano general de Palacio de los Deportes, la distribución de sectores para el primer show K-Pop a realizarse en el recinto se difundirá pronto por Ticketmaster. (Foto: ViaGoGo)

3. Cómo conseguir merchandising oficial

GOT7 visitará el continente con merchandising oficial en venta previo a sus eventos, los cuales también puedes ir adquiriendo de antemano en sitios online como:



YesAsia / MWave / KpopMart / Ktown4u / KpopPlus / KpopTown



Con tarjeta habilitada para compras por internet y cuenta Paypal para realizar transacciones protegidas (recomendado).

4. Recomendaciones de seguridad

- En este tipo de concierto, los sectores de pie pueden no ser aptos para personas con condiciones físicas, tendencia a agotamiento o falta de aire, por lo que se recomienda para ellos asientos numerados.



- Por la aglomeración y agitamiento del público existe riesgo de crisis por deshidratación. Se recomienda mantenerse hidratado previo al ingreso a Palacio de los Deportes, puesto a que los recintos de eventos del tipo no suelen permitir el acceso de líquidos o alimentos.



- Procura mantener contacto de forma anticipada con los clubes de fans como GOT7 México, GOT7 Ahgases México, I GOT7 México, GOT7 Latino o delegaciones respectivas de tu país o ciudad, además de otras personas de confianza, tanto con el fin de cumplir con requerimientos del evento o recibir y brindar ayuda colaborativa.



- Guarda la batería de tu móvil, intenta no agotarla en caso te pierdas o a alguien importante de vista. De ser posible, ten contigo un cargador portátil, batería o teléfono extra, además de números de emergencia fuera de tu equipo en caso no puedas acceder a ellos.

5. Qué esperar en su show (sin spoilers)

Testimonios de fans de GOT7 en otras giras recuentan a artistas "dulces y graciosos" que interactúan con la audiencia en juegos, diálogos y otras sorpresas. Algunos de los integrantes saben inglés y quizá aprendan palabras en español para sus discursos con el público.

Una producción de alto estándar visual, mas la energía y precisión de las actuaciones y la emoción tanto de fans como miembros del grupo, darán una experiencia especial y memorable a los asistentes. Mientras tanto, puedes ver anticipos del show de los ídolos K-Pop aquí.