GOT7 es tendencia mundial en Twitter por cuarto aniversario

El grupo de K-Pop GOT7 celebró oficialmente este 16 de enero su cuarto aniversario desde su debut en el año 2014, y sus fans alrededor del mundo celebraron la ocasión mediante Twitter junto al hashtag "#4YearsWithGOT7", el cual se volvió tendencia mundial.

(Foto: AllKpop) (Foto: AllKpop)

'IGOT7', la fanaticada de la banda, envió miles de tweets con mensajes de felicitación a sus ídolos para celebrar la ocasión. Con el hashtag, traducido "4 años junto a GOT7", compartieron además gran cantidad de recuerdos del grupo de JYP Entertainment a través de los años.

GOT7, por su parte, subió un clip a Instagram dedicado a sus fans por el gran día, en el cual se agrupan para dar un cariñoso mensaje: "A nuestros amados IGOT7, hemos sido felices por haber estado junto a ustedes durante cuatro años, y sigamos juntos por siempre".

El septeto debutó el 16 de enero de 2014 con el track "Girls Girls Girls" en el show coreano de música en vivo "M!Countdown", y el pasado octubre de 2017 hicieron regreso con su nuevo EP "7 for 7", el cual incluyó el single promocional "You Are".

GOT7, con apenas 4 años desde su debut, es actualmente uno de los grupos de pop coreano más populares, el cual, como parte de la ola coreana o 'hallyu', fuera además introductorio al género para muchos de sus fans alrededor del planeta.