Alrededor del mundo no han faltado los reconocimientos para el personal médico que valientemente hace frente a la actual crisis sanitaria causada por el coronavirus. Por supuesto, nuestro país no podía ser la excepción. Es así que este sábado 25 de abril a las 8 p.m.,se podrá apreciar “¡Gracias! El Concierto”, un merecido homenaje para aquellos se ponen al servicio de la salud pública en tiempos difíciles transmitido desde el último piso de la Clínica Delgado Auna.

Se colocarán pantallas LED y también podrá seguirse a través de la página Facebook de El Comercio. En el concierto se presentará la canción “¡Gracias!”, compuesta por Julie Freundt, la cual busca convertirse en un símbolo de la lucha contra el COVID-19. La presentación estará bajo la conducción virtual de Raúl Romero.

Gracias a un esfuerzo en conjunto por parte del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Auna, la Municipalidad de Miraflores, Latina y CRP Radios se reunió a destacados artistas nacionales para sumarse a este evento. Quienes interpretarán el tema serán Mauricio Mezones (ex Bareto), Mariano Gardella (ex La Voz Perú), Shantall, Patricio Suárez Vertiz (Ex Arena Hash), Bartola, Marco Romero, Diosdao y Rodolfo Gaytán Castro, Diego Dibós, Pepe Alva, Milagros Guerrero (NovaLima), Mar de Copas, y Amy Gutiérrez.

Pero no solo eso. El evento continuará con lo mejor del repertorio de Raúl Romero, Julie Freundt, Mar de Copas, Ezio Oliva, Amy Gutiérrez y Shantall. Además, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños también se harán presentes con un tema. Vale reiterar que los artistas exhibirán su talento desde sus hogares, promoviendo el mensaje de acatar la cuarentena impuesta por el Estado.

La iniciativa busca que los peruanos se unan a este homenaje y compartan su gratitud a través de las redes sociales con el hashtag #GraciasElConcierto. De tal modo, quienes asumen la primera línea de defensa en esta crisis podrán sentir el apoyo de todo un país.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento, se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

