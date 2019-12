Cuando en octubre pasado, Charlie Alberti y Zeta Bossio anunciaron lo que será “Gracias Totales-Soda Stereo”, una gira en homenaje a la mítica banda argentina que viajará a partir del 29 de febrero de 2020 desde México hasta Argentina, el nombre de Perú brillaba por su ausencia. Esto, hasta el último martes en que la productora Move confirmó que nuestro país también será parte del tour.

►Soda Stereo regresa al Perú con concierto: rendirá homenaje a Gustavo Cerati

►Soda Stereo en Lima: sepa aquí el precio de las entradas

“Soda Stereo vuelve a la ruta por todo el continente con un espectacular homenaje y un agradecimiento al inmenso cariño de su público. Será un verdadero acontecimiento. Y una nueva oportunidad para decir ‘Gracias totales'”, señalaba el Soda Stereo Manifiesto, la carta difundida por Alberti y Bossio con el que se anunció el inicio de la gira.

Un homenaje que comenzó en 2017, con “Sép7imo día, no descansaré”, un espectáculo que Cirque du Soleil presentó ese y el siguiente año en países como Argentina, Perú, Chile, Colombia; y México. Este show, que compaginaba 21 temas de la banda sudamericana a través de 17 cuadros escénicos con 36 artistas de 14 nacionalidades, fue la primera producción de la compañía canadiense dedicada a una banda latinonamericana y estuvo supervisado por la familia de Cerati y los integrantes de Soda Stereo.

“Esto es más una celebración que un homenaje”, declaró hace dos años Charly Alberti. “No queríamos que no fuera nostálgico, sino volver a vivir emociones como si fuese la primera vez, una celebración donde a Gustavo, más que extrañarlo, lo disfrutáramos”.

FANS CONFRONTADOS

Esta remembranza de la que Charlie habló y que vuelve dos años después a estar a flor de piel de los seguidores de una de las bandas de rock latinoamericanas más importantes de todos los tiempos, una vez difundida la noticia de la gira de Soda Stereo, tal vez hizo que los fans de la banda se dividieran en dos.

De un lado estaban aquellos seguidores de Soda Stereo que celebraban una nueva gira de la banda, trece años después de “Me Verás Volver”, con la cual el grupo volvió a los escenarios una década después de su separación.

En el bando del frente, otro grupo de fans sostenía que no será lo mismo un show de Soda Stereo sin Gustavo Cerati.

Si será lo mismo o no, el Soda Stereo Manifiesto es claro: “Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo”.

LOS INVITADOS CONFIRMADOS

Hasta el momento, son algunos los detalles del “Gracias Totales-Soda Stereo” que se han confirmado. Por ejemplo, se sabe que serán parte de la gira Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Andrea Echeverri, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, entre otros artistas. Sin embargo, aún se desconoce si todos cantarán en los países que conforman la gira. De otro lado, no se sabe todavía qué temas de Soda, cantarán los mencionados cantantes.

En cuanto a la presencia de Gustavo Cerati en el show, la prensa argentina ha dicho que este será proyectado en pantallas gigantes y que los invitados cantarán por lo menos un tema cada uno. Se especula que las voces de estos intercambiarían con la del cantante argentino.

EL CRONOGRAMA

La gira “Gracias Totales-Soda Stereo” comenzará el 29 de febrero de 2020 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia. Continuará en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 3 de marzo y tres días después hará lo propio en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El 12 de ese mismo mes llegará al Foro Sol del Distrito Federal de México y cerrará en el Campo de Polo de Buenos Aires, Argentina el 21 de marzo.





Sobre cuál será el futuro de Soda Stereo concluída esta gira, la respuesta es aún incierta. Ni Alberti ni Bossio han adelantado nada. En 2017, en medio del “Sép7imo día, no descansaré”, los fundadores del grupo descartaron reemplazar a Gustavo Cerati con otro cantante.

Cerati, quien setiembre pasado cumplió cinco años de fallecido, víctima de un accidente cerebrovascular y luego de permanecer cuatro años en estado de coma, cumplió junto a Soda Stereo alrededor de 1.500 conciertos en casi 100 países americanos y europeos.

“De música ligera”, “Persiana americana”, “La ciudad de la furia”, “Juegos de seducción”, son solo algunos de los temas que encumbraron a la banda, convirtiéndola en una de las grandes del rock hispanoamericano.

DATO

La preventa de entradas al “Gracias Totales-Soda Stereo” será este 28 y 29 de noviembre. Mientras que el inicio de la venta general de boletos será desde el 30 de noviembre en Teleticket de Wong y Metro.