Bruno Mars, de 32 años fue el gran triunfador de la noche de entrega de los Grammy 2018, pues venció en las tres categorías centrales: Álbum del año, grabación del año y canción del año por "That's What I Like".

Bruno Mars compartió el premio a canción del año, que recompensa la mejor composición, con los coautores Brody Brown, James Fauntleroy y Philip Lawrence y su equipo de producción The Stereotypes.

El sencillo del hawaiano en su tercer álbum "24K Magic" es un regreso a su estilo retro, y "That's What I Like" se siente como un R&B clásico.

La canción adopta la forma de una propuesta sexual cuando Mars invita a una mujer a compartir intimidad, mientras se jacta de los lujos que puede ofrecerle.

"Joyas de oro tan brillantes/Champán de fresa helado/Por suerte para ti eso es lo que me gusta", canta.

Esta es la primera vez que Mars, que escribe frecuentemente para otros artistas, gana él mismo el premio luego de tres nominaciones anteriores.

Mars se impuso sobre "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee; "4:44" de Jay-Z; "1-800-273-8255" de Logic, Alessia Cara y Khalid; y sobre "Issues" de Julia Michaels.

NOCHE TRIUNFAL

En la categoría grabación del año, una de las tres más importantes de la gala de los premios, competían, entre otros, el "remix" de "Despacito" con Luis Fonsi y Daddy Yankee y el acompañamiento de Justin Beiber.

En esa categoría, para la que estaban nominados cinco intérpretes, estaba también como candidatos Kendrick Lamar con "HUMBLE.", Childish Gambino con "Redbone" y Jay-Z con "The Story of O.J.".

Bruno Mars subió a recibir el galardón poco después de que le entregaran en el mismo escenario la estatua con el gramófono de los Grammy por la mejor canción del año, que recompensa a los compositores, entre los que está el mismo intérprete,

En un breve mensaje, Bruno Mars agradeció a sus aficionados y a su familia, especialmente a su padre. "¡Mírame, estoy en los Grammy", bromeó el artista, rodeado de parte de su equipo.

En la gala, el hawaiano también cosechó los Grammy a mejor álbum de R&B por "24K Magic", mejor canción de R&B por "That's What I Like", y mejor actuación de R&B por la misma canción.