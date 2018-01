"Despacito", el hit viral del puertorriqueño Luis Fonsi y del reguetonero Daddy Yankee, no ganó en ninguna de las categorías en las que estuvo nominada en la edición 60 de los premios Grammy.

"Despacito", tema que hizo bailar a todo el planeta en 2017 a pesar de ser cantada en español, estaba nominada en tres categorías en su remix con Daddy Yankee y Justin Bieber: grabación del año, que reconoce a la mejor canción; y canción del año, que premia al compositor; así como mejor actuación de dúo o grupo.

En la Categoría Canción del Año, el Grammy fue para Bruno Mars, por "That’s What I Like", el mejor dueto para Portugal The Man con el tema "Feel it Still" y Grabación del Año, nuevamente para el cantante de 32 años, por su disco "24K Magic".



A pesar de no ganar, la presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee era de las más esperada por el público latino pues de haberse alzado con el premio Grammy, el tema se hubiera convertido en la primera canción en español en triunfar en la historia de la reconocida gala musical.

Acompañados por un gran cuerpo de baile, y con una breve participación de la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera, los astros boricuas encendieron a los miembros de la audiencia, algunos de los cuales filmaron la actuación con sus celulares mientras cantaban desde sus asientos.

Luis Fonsi y Daddy Yankee cantando "Despacito" en la 60 edición de los premios Grammy. (Video: TNT)

El contagioso reguetón con toques de rap es la canción más descargada de todos los tiempos -más de 4.600 millones en varias plataformas- y se mantuvo un récord de 16 semanas seguidas en el tope del Hot 100 de Billboard.

Consultado en la alfombra roja de los Grammy sobre por qué es que todo el mundo canta la canción, Luis Fonsi dijo que no lo sabe, "pero es algo bonito". "Solo estoy feliz de que a todo el mundo le guste".

"Esperamos llevar un poco de luz a Puerto Rico", dijo el músico en referencia a la devastación que sufrió la isla en septiembre por un huracán, parte de la cual aún está sin electricidad.

Horas antes, tres consagrados músicos latinoamericanos, la colombiana Shakira, el puertorriqueño Residente y el panameño Rubén Blades, conquistaron Grammys por sus más recientes trabajos.

Shakira ganó el Grammy al mejor ábum de pop latino por "El Dorado", Residente al mejor álbum de rock, urbano o alternativo latino por el disco que lleva su nombre y Blades al mejor álbum tropical latino por "Salsa Big Band", con el arreglista panameño Roberto Delgado y su orquesta.

Tras un año tumultuoso marcado por una ola de denuncias de escándalos sexuales sobre todo en el mundo del cine, varios músicos eligieron vestir esta noche una rosa blanca en señal de solidaridad con las víctimas.