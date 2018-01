Pese a que en los últimos años se ha devaluado un poco, la gala de los premios Grammy todavía genera expectativa y atrae la atención mundial. Y es que en no pocas ocasiones ha sido noticia no tanto por la música, la calidad de los artistas o las presentaciones sino por algunos episodios tan controvertidos como inesperados.

A pocos días para la ceremonia 2018 del Grammy, aquí te contamos algunos momentos sorpresivos que ocurrieron en el show y de los que la gente aún habla. And the winner is...

1. PAUL MCCARTNEY, EL "DESCONOCIDO"

El ex Beatle es una leyenda de la música, quién puede dudarlo. Sin embargo, las recientes versiones de los Grammy como que no le han sido muy favorables. En el show del 2012, Paul cerró el espectáculo triunfalmente, pero tal parece que muchos jóvenes de la llamada Generación 2.0 no lo conocían e inundaron el Twitter con el hashtag #¿Who is Paul McCartney? En los Grammy 2016, culminado el show, Paul fue impedido de entrar a la fiesta que dio el rapero Tyga en la discoteca Argyle de Hollywood. ¡Eso no se le hace a un Sir!

2. "DE METAL NO SABEN NADA"

Eso deben haber dicho los rudos fanáticos de la banda norteamericana Metallica luego de que, en 1989, perdiera el trofeo del gramófono frente a los clásicos Jethro Tull en la categoría Mejor Interpretación Instrumental o Vocal de Hard Rock/Metal. Luego del chongo que se armó porque el estilo de Jethro no es precisamente metal ni hard rock, los organizadores decidieron repartir la categoría y premiar las interpretaciones de hard rock y metal por separado.



3. EL ACCIDENTE DE ADELE

Mientras Adele cantaba a todo pulmón “All I Ask” en los Grammy 2016, los presentes en el teatro Staples Center y los millones de televidentes percibieron algunas fallas en el sonido y en su voz. La rubia no ‘entró en trompo’ y logró terminar su presentación... casi como si nada hubiera pasado.

“Los micrófonos del piano cayeron sobre las cuerdas y ese fue el sonido de guitarra que se escuchó. Por culpa de esto fui a un local de comida rápida, así que quizás valió la pena”, tuiteó luego con humor.

4. JENNIFER DEL ESCOTE

En la alfombra roja de los Grammy se vive un show aparte. Y si hablamos de una estrella que causó ráfagas de flashes fue Jennifer López, quien en la gala del año 2000 lució un atrevido vestido Versace que dejó boquiabierto a todo el planeta. Por culpa del megaescote de JLo, los mandamases de la cadena CBS, encargados de la transmisión del evento, tuvieron que establecer pautas en el vestuario para las siguientes entregas.



Jennifer López en el Grammy 2000. (Foto: AP) Jennifer López en el Grammy 2000. (Foto: AP)

5. NICKY DE LA MANO DE SU SANTIDAD

En los Grammy 2012, la trinitense-americana Nicki Minaj quiso sacar roncha a la comunidad católica y no tuvo mejor idea que desfilar por la alfombra roja acompañada de un actor vestido de Papa. Como si fuera suficiente, la rapera interpretó en vivo el tema “Roman Holiday” durante el cual representó un ritual de exorcismo. El clero no tardó en reaccionar y protestó por lo que consideró una ofensa.



Nicki Minaj en el Grammy 2012. (Foto: AP) Nicki Minaj en el Grammy 2012. (Foto: AP)

6. BOB DYLAN Y UN EXTRA INESPERADO

El controvertido Nobel de Literatura, Bob Dylan, fue uno de los grandes ganadores en el Grammy 1998, aunque también fue víctima de una inesperada compañía en pleno show. Mientras interpretaba su tema “Love Sick”, uno de los extras saltó al centro del escenario y mostró el torso desnudo la frase “Soy bomb”. Dylan se percató del extraño sujeto pero siguió cantando algo desconcertado hasta que el tipo fue sacado de escena. Todo eso en vivo.



7. ELTON JOHN Y EMINEM: ¿EL AGUA Y EL ACEITE?

El rapero Eminem ha sido acusado de tener en algunas de sus canciones letras misóginas y homofóbicas. En el 2006 los organizadores del Grammy buscaron limpiar un tanto su imagen, por lo que lo invitaron a hacer un dúo con Elton John, una leyenda de la música, abiertamente gay.

Pese a que la presentación salió adelante, grupos defensores de la comunidad homosexual no pararon de protestar contra el rapero. Momento tan controvertido y memorable el que se vivió esa noche.

8. LA PELEA DE RIHANNA Y CHRIS BROWN

Uno de los más sonados y recordados escándalos en el Grammy ocurrió en el 2009. Ese año, previo al show, la cantante Rihanna fue víctima de violencia doméstica por parte de su entonces novio, Chris Brown. Las fotos publicadas en los medios daban cuenta de la magnitud de la golpiza.

Rihanna tras golpiza de Chris Brown. (Foto: Archivo policial) Rihanna tras golpiza de Chris Brown. (Foto: Archivo policial)

9. Y EL AMISTE

​Cuatro años más tarde, en el 2013, Rihanna y Brown sorprendieron a todos cuando nuevamente asistieron juntos y cariñosos al show del Grammy, sin embargo, la reconciliación fue breve y al poco tiempo cada quien tomó su camino.

10. MILLI VANILLI SE QUEDÓ SIN GRAMMY

Milli Vanilli —dúo conformado por Rob Pilatus y Fab Morban— la rompía a finales de los 80 con hits que sonaron en las radios de casi todo el planeta. En 1990, el dúo se llevó el gramófono dorado como Mejor Artista Nuevo.

Todo era felicidad y fama hasta que su propio productor Frank Farian reveló que ellos no eran los verdaderos intérpretes de los temas y solo ponían su imagen y hacían playback, tras lo cual la organización les quitó el Grammy obtenido. Morban intenta hasta hoy destacar como músico y reverdecer viejos laureles, mientras que Pilatus murió de sobredosis en 1998.