La banda británica Arctic Monkeys está nominada en dos categorías de los premios Grammy 2019. La agrupación de indie rock está presente entre los candidatos a Mejor rock performance y Mejor álbum de música alternativa (vocal o instrumental).

En la primera categoría, el tema “Four Out of Five” de Arctic Monkeys ostenta el premio a Mejor rock performance junto a “When Bad Does Good” de Chris Cornell, “Made an America” de THE FEVER 333, “Highway Tune” de Greta Van Fleet y “Uncomfortable” de Halestorm.

Mientras que en la categoría Mejor álbum de música alternativa, “Tranquility Base Hotel + Casino”, el último álbum de Arctic Monkeys, compite contra “Colors” de Beck, “Utopia” de Björk, “American Utopia” de David Byrne y “Masseduction” de St. Vincent.

Los nominados tendrán que esperar hasta la noche de la ceremonia de los Grammy, que se realizará el próximo 10 de febrero del 2019 en el Staples Center de Los Ángeles, para conocer al ganador.

Arctic Monkeys llegará a Perú para ofrecer un espectacular concierto el próximo 26 de marzo de 2019. Esta presentación se da en el marco de la gira promocional de su último álbum.

El concierto de los Arctic Monkeys en nuestra capital se realizará en la Parcela H del Jockey Club. La banda nacional Los Outsaiders será telonera del gran espectáculo.

Cabe señalar que “Tranquility Base Hotel + Casino”, sexto trabajo de la banda británica de indie rock, se lanzó a inicios del 2018 y los ha llevado ya a recorrer diversas ciudades de los Estados Unidos, Europa y Australia.