Grammy 2019: de los cantos y bailes a las ausencias

Ariana Grande –quien está nominada en las categorías de Mejor Interpretación Vocal Pop Solista ("God Is a Woman") y Mejor Álbum Pop Vocal ("Sweetener")– era una de las artistas más esperadas de la entrega de los premios Grammy de esta noche. La coyuntura también favorecía esa expectativa: ella estrenó este último viernes "Thank U, Next", álbum titulado con el mismo nombre de su exitoso sencillo.

Sin embargo, la intérprete de 25 años decidió que no asistirá a la ceremonia tras sentirse "insultada" por los organizadores de la gala.



El jueves, Ken Ehrlich, productor de los premios Grammy, aseguró que la cantante no se presentaría debido a que "ella sintió que era demasiado tarde para planear su espectáculo".

Ante estas acusaciones, Grande respondió con un comunicado publicado en Twitter: "Mantuve mi boca cerrada, pero ahora estás mintiendo sobre mí. Puedo organizar una presentación 24 horas antes y tú lo sabes, Ken. Mi creatividad y mi manera de expresarme te ahogó, fue ahí cuando decidí no asistir. Espero que el programa sea exactamente como quieres y más. Ofrecí tres canciones diferentes. Se trata de colaboración, de sentirse apoyado. Se trata de arte y honestidad. No de política, no de hacer favores o de jugar. Si es así, lo siento, pero eso no es lo que es la música para mí".



Tampoco cantarán en estos Grammy tres de las estrellas más grandes del hip-hop: Drake, Kendrick Lamar y Childish Gambino (otro asunto es si asistirán), de acuerdo a las declaraciones de Ken Ehrlich a "The New York Times". Él dijo: "Seguimos teniendo un problema con el mundo del hip-hop. Si ellos no se llevan a casa el gran premio, el respeto de la academia y lo que representan los Grammy seguirán siendo poco significativo para la comunidad del hip-hop, lo que es triste".

Hay que recordar que Kendrick Lamar y Drake cuentan con la mayor cantidad de postulaciones a los Grammy 2019, con ocho y siete, respectivamente.



A ellos se suma Nicki Minaj, la rapera estadounidense que no recibió ninguna nominación a pesar de haber lanzado su álbum "Queen" en setiembre del 2018. Minaj, de cierta manera, fue opacada por su colega Cardi B, quien destaca con cinco nominaciones. Esta noticia llegó después de diversas discusiones entre ambas en redes sociales e incluso un enfrentamiento físico que ocurrió el año pasado durante los premios Harper’s Bazaar Icon en Nueva York.



PRESENCIA FEMENINA

Enhorabuena: artistas como la rapera Cardi B, la cantautora de folk Brandi Carlile, la cantante de country Kacey Musgrave o las artistas del género R&B H.E.R. y Janelle Monáe competirán por la categoría más importante de la velada: Álbum del Año.



Además, esta ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles será conducida por Alicia Keys, la compositora que también marcará un hito al ser la primera mujer que presente el Grammy desde el 2005, tomándole la posta a Queen Latifah.



La gala del año pasado fue muy criticada por la falta de figuras femeninas, a pesar de la irrupción de movimientos como #TimesUp y #MeToo que abogan por la igualdad de oportunidades de género. En esa ceremonia del 2018, solo una mujer consiguió ser premiada. Se trató de Alessia Cara, la canadiense de 22 años que se coronó en la categoría de Mejor Artista Nuevo.



El contexto se tornó aún más incómodo cuando Neil Portnow, presidente de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, afirmó que "las mujeres necesitaban mejorar su juego para empezar a ganar este tipo de premios". Él agregó: "Ellas [las mujeres que se dedican a la música] serían más que bienvenidas. [...] No sé si fue un error [el que solo una mujer ganara un galardón]. Estos espectáculos son una cuestión de opciones. Tenemos una caja y esta se llena. No hay manera de que podamos realmente incluir a todos".



Los días pasaban y el escándalo crecía. Semanas después, se conoció que Lorde –quien fue la única mujer en ser nominada en la categoría de Álbum del Año por su disco "Melodrama"– no fue invitada a actuar en solitario durante la ceremonia, a diferencia de los otros músicos que fueron nominados en su rubro. Según el portal Variety, a la artista se le pidió que participara en una actuación grupal. Ella se negó.



TODOS LOS MATICES

El Grammy 2019 tendrá también un aire multicultural. BTS, la 'boyband' surcoreana y referente del fenómeno del k-pop, tendrá su debut como presentadores del premio. La agrupación también está nominada a Mejor Diseño de Grabación por su tercer álbum de estudio, "Love Yourself: Tear" (2018).



A este hecho se suma el innegable éxito de los latinos. El colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny se encuentran nominados a Mejor Grabación del Año por "I Like It", tema que grabaron junto a Cardi B. La canción supera, por ahora, las 830 millones de reproducciones en You Tube.



Sin embargo, medios como la revista "Rolling Stone" consideran que este reconocimiento no es suficiente. En una nota se lee lo siguiente: "La estrella puertorriqueña Ozuna ha vendido más de medio millón de discos en Estados Unidos este año. Los Grammy continúan ignorando la música latina en las categorías generales, excepto en los casos en los que los artistas de habla hispana están acompañados por estrellas estadounidenses. El año pasado ocurrió con Justin Bieber y Luis Fonsi. Este año es Cardi B escoltando a Bad Bunny y J Balvin".



PRINCIPALES CATEGORÍAS

1. Grabación del año

"I Like It", Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke", Brandi Carlile

"This Is America", Childish Gambino

"God’s Plan", Drake

"Shallow", Lady Gaga & Bradley Cooper

"All the Stars", Kendrick Lamar & SZA

"Rockstar", Post Malone ft. 21 Savage

"The Middle", Zedd & Grey feat. featuring Maren Morris

2. Álbum del año

"Invasion of Privacy", Cardi B

"By the Way, I Forgive You", Brandi Carlile

"Scorpion", Drake

"H.E.R.", H.E.R.

"Beerbongs & Bentleys", Post Malone

"Dirty Computers", Janelle Monáe

"Golden Hour", Kacey Musgraves

"Black Panther: The Album", ft. Kendrick Lamar

3. Canción del año

"All The Stars", Kendrick Lamar & SZA

"Boo’d Up", Ella Mai

"God’s Plan", Drake

"In My Blood", Shawn Mendes

"The Joke", Brandi Carlile

"The Middle", Zedd & Grey feat. Maren Morris

"Shallow", Lady Gaga & Bradley Cooper

"This Is America", Childish Gambino