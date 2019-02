Grammy 2019: Cardi B y Offset reaparecen juntos con singular look | FOTOS

La cantante Cardi B y el rapero Offset dieron fin a las especulaciones y decidieron confirmar que retomaron su relación en la alfombra roja de los Grammy 2019.

La pareja, que tiene una hija llamada Kulture, se vio disfrutando de las cámaras y se animó a posar besándose.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el look de la intérprete de "I Like It", quien se puso un traje del diseñador francés Thierry Mugler, imitando a la modelo Simonetta Giarfelici.

El 31 de enero, TMZ informó que Cardi y Offset habían vuelto, solo un par de meses después de su separación pública. La pareja llevaba un año de casada.

"No es culpa de nadie. Supongo que simplemente hemos acabado desenamorándonos, pero la cuestión es que ya no estamos juntos", dijo la rapera en sus redes sociales en diciembre pasado.



"Todo el mundo ha estado preguntándome al respecto y demás y supongo que ya lo saben. Llevo un tiempo intentando arreglar la situación con el padre de mi bebe. Somos muy buenos amigos y muy buenos compañeros de negocios, y él siempre será la persona a la que recurra cuando necesite hablar, y nos queremos mucho. Pero las cosas llevan mucho tiempo sin funcionar entre nosotros", explicó la artista en un video que ha compartido en su perfil de Instagram junto al título: "Ahí lo tienen... paz y amor".