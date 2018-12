La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ha revelado los artistas que participarán en los Grammy 2019 con sus últimos proyectos. Conócelos en esta nota.



Entre los nominados a la categoría Álbum del año, se encuentra Cardi B con su lanzamiento "Invasion Of Privacy" el 5 de abril del 2018; uno de los álbumes de rap más esperados del año, luego del éxito que representó su sencillo "Bodak Yellow" en la ceremonia pasada.

"By The Way, I Forgive You" de Brandi Carlile también participa por un premio en esta categoría. El álbum lanzado en febrero del 2018 incluye una de las canciones favoritas para ganar la categoría Canción del año de esta gala, "The Joke".

El cantante Drake también es parte de esta nominación con su álbum "Scorpion". El quinto álbum del artista se estrenó en junio de este año y fue su canción "In My Feeling" con la que logró ocupar el puesto No.1 en el Billboard Hot 100 por tercera vez en el año.

H.E.R. recibe también una nominación para Álbum del año en los Grammy 2019 con su lanzamiento del mismo nombre. Este es el álbum debut de H.E.R., después de sus exitosos LP's, donde destacaban sus canciones "Focus" y "Best Part".

"Beerbongs & Bentleys" de Richard Malone, más conocido como Post Malone, es también uno de los nominados para esta categoría. Lanzado el 27 de abril del 2018, este álbum obtuvo la mayor cantidad de transmisiones en una semana.

"Dirty Computer" es el último lanzamiento de Janelle Monáe y se disputa el premio de los Grammy 2019. Sus canciones "Make Me Feel", "Django Jane" y "Pynk" hacen de este proyecto musical uno de los más atractivos del año.

Otra de las nominaciones se la lleva Kacey Musgraves con "Golden Hour"; lanzado en marzo de este año. Representante de la música country, Musgraves afronta nuevos retos en su reciente disco que la consolidan como artista.

Finalmente, los Grammy 2019 otorgan la nominación de Álbum del año al éxito de Marvel "Black Panther: The Album, Music From And Inspired By". La banda sonora de la película está liderada por Kendrick Lamar y SZA con su tema "All The Stars". Podría convertise en la cuarta banda sonora en ganar esta categoría en la historia de esta ceremonia de premios.

Todos los nominados forman parte de los lanzamientos musicales entre el periodo del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018.

DATO

La ceremonia de los Grammy se celebrará el próximo 10 de febrero del 2019.