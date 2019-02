Grammy 2019: Jennifer López defendió así su homenaje a la música de Motown | FOTOS

La cantante estadounidense Jennifer López realizó el esperado tributo a la música de Motown Records en la ceremonia número 61 de los premios Grammy.

La artista había sido criticada días atrás por encabezar este homenaje al sello discográfico que fue el hogar de varios artistas afroamericanos icónicos.

Jemele Hill, Loni Love y la activista de #OscarsSoWhite, April Reign, fueron algunas de las personas que criticaron la participación de López a principios de esta semana.

A pesar de ello, JLo interpretó temas como "Dancing in the Street", "Please Mr. Postman", "The Best Things in Life Are Free", "Do You Love Me", "Money", "Papa Was a Rolling Stone", "My Girl", entre otros. López también cantó con Smokey Robinson, Alicia Keys y Ne-Yo.

Pese a ello, en Twitter, varios televidentes cuestionaron la participación de la artista de origen latino, considerando que un artista afro pudo encabezar mejor el tributo a los 60 años de la influyente disquera, responsable del éxito de los grandes artistas de los años 60 y 70, como Stevie Wonder, Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye, The Jackson Five, Martha and the Vandellas, Michael Jackson o Diana Ross.